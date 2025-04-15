Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
229,70
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
160,08
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
240,80
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
233,48
Экономия при брони: -28,64 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
153,21
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
243,66
Экономия при брони: -7,14 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
151,81
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
150,81
Экономия при брони: -10,54 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,90
Экономия при брони: -16,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
227,80
Экономия при брони: -17,50 грн