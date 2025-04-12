Фармакодинамика.

Препарат Остеолон содержит гликозаминогликан-пептидный комплекс из хрящей и костного мозга молодых телят (в возрасте младше 6 месяцев). Он влияет на нарушенный обмен веществ в хрящевой гиалиновой ткани. Препарат усиливает биосинтез сульфатированных мукополисахаридов. Стимулирует регенерацию суставного хряща и тормозит катаболические процессы в хрящевой ткани.

Остеолон относится к группе хондропротекторов — препаратов, замедляющих прогрессирование остеоартроза, нормализующих обмен веществ в гиалиновой ткани хрящей. Он стимулирует синтез гликозаминогликанов и коллагена хрящевой ткани, уменьшает активность ферментов, способствующих разрушению суставного хряща, улучшает трофику суставных хрящей, усиливает регенерацию и гиалинизацию хрящей суставов, увеличивает количество синовиальной жидкости, замедляет развитие остеоартроза.

Фармакокинетика.

Исследования не проводились.