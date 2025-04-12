Остеолон (Osteolon)
Остеолон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: экстракт из костного мозга и межреберных хрящей молодых телят;
1 мл раствора содержит: 1 мл экстракта из костного мозга и межреберных хрящей молодых телят, содержащий гликозаминогликан-пептидного комплекса не менее 2,25 мг;
вспомогательные вещества: метакрезол, 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор желтовато-коричневого цвета с запахом метакрезола без механических включений.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при патологии опорно-двигательного аппарата. Код АТС М09A Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат Остеолон содержит гликозаминогликан-пептидный комплекс из хрящей и костного мозга молодых телят (в возрасте младше 6 месяцев). Он влияет на нарушенный обмен веществ в хрящевой гиалиновой ткани. Препарат усиливает биосинтез сульфатированных мукополисахаридов. Стимулирует регенерацию суставного хряща и тормозит катаболические процессы в хрящевой ткани.
Остеолон относится к группе хондропротекторов — препаратов, замедляющих прогрессирование остеоартроза, нормализующих обмен веществ в гиалиновой ткани хрящей. Он стимулирует синтез гликозаминогликанов и коллагена хрящевой ткани, уменьшает активность ферментов, способствующих разрушению суставного хряща, улучшает трофику суставных хрящей, усиливает регенерацию и гиалинизацию хрящей суставов, увеличивает количество синовиальной жидкости, замедляет развитие остеоартроза.
Фармакокинетика.
Исследования не проводились.
Показания
Дегенеративные изменения суставов: гонартрозы, артрозы межпальцевых суставов, коксартрозы, спондилезы, спондилоартрозы, менископатия, хондромаляция надколенника.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Ревматоидный артрит.
- Возраст младше 18 лет.
- Беременность, период кормления грудью.
- Применение женщинам репродуктивного возраста, которые не используют надежные методы контрацепции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Остеолон можно применять одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами и глюкокортикостероидами.
При одновременном применении с косвенными антикоагулянтами, антиагрегантными средствами и фибринолитиками возможно усиление их действия.
Особенности применения
Перед началом лечения пациент должен обратиться к врачу для исключения наличия системных аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, склеродермии), при наличии которых следует назначить специфическое лечение.
Препарат содержит метакрезол, который может вызвать аллергические реакции.
При одновременном применении с косвенными антикоагулянтами, антиагрегантными средствами и фибринолитиками следует проводить частый контроль свертывания крови.
Способ применения и дозы
Препарат вводят глубоко внутримышечно: в первый день — 0,3 мл, во второй день — 0,5 мл и в дальнейшем 3 раза в неделю по 1 мл в течение 5–6 недель. Повторный курс лечения проводят по той же схеме после консультации врача.
Дети
Остеолон не рекомендуется для применения детям, поскольку отсутствуют данные по безопасности и эффективности лечения этой категории пациентов.
Побочные реакции
Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицируют по следующим категориям: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — <1/100), редко (≥ 1/ 10000 — < 1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно (частота не определена по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы
Редко аллергические реакции, в том числе анафилактоидные реакции, анафилактический шок, отек участка шеи.
Со стороны костно-мышечной системы: иногда после 3 — 6 инъекций наблюдается усиление боли в суставах, которая проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.
При появлении побочных эффектов, не описанных в настоящей инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить врачу.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл или по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 1, 2 или 5 блистеров в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л.