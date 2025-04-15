Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2313,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2314,35 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2258,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2230,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2258,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1079,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2230,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1115,44
Экономия при брони: -61,73 грн
1053,71 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -17,20 грн
2230,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2230,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2230,30 грн