Николаев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2377,28
Экономия при брони: -93,54 грн
2283,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -23,00 грн
2277,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2426,04
Экономия при брони: -142,63 грн
2283,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1083,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2386,01 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2383,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -23,00 грн
2277,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2295,71
Экономия при брони: -138,94 грн
2156,77 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2455,02
Экономия при брони: -169,23 грн
2285,79 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2277,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1073,50 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2118,75 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -23,00 грн
2277,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1107,70
Экономия при брони: -74,90 грн
1032,80 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2277,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1075,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2507,05
Экономия при брони: -146,52 грн
2360,53 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2388,09
Экономия при брони: -104,60 грн
2283,49 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -23,00 грн
2277,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2298,32
Экономия при брони: -143,21 грн
2155,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1036,10
Экономия при брони: -3,30 грн
1032,80 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2287,50
Экономия при брони: -10,50 грн
2277,00 грн