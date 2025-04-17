Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1079,50
Экономия при брони: -7,80 грн
1071,70 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1019,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2271,80
Экономия при брони: -36,60 грн
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2041,58
Экономия при брони: -74,75 грн
1966,84 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2016,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2235,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2258,80
Экономия при брони: -23,60 грн
2235,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2028,68 грн