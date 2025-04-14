Днепр (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
953,16
Экономия при брони: -60,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2455,25
Экономия при брони: -169,28 грн
2285,97 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2258,90
Экономия при брони: -31,00 грн
2227,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2229,40
Экономия при брони: -1,50 грн
2227,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1075,32
Экономия при брони: -50,47 грн
1024,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2342,99
Экономия при брони: -161,94 грн
2181,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2229,40
Экономия при брони: -1,50 грн
2227,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
100,46
Экономия при брони: -3,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2314,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2400,13
Экономия при брони: -136,82 грн
2263,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1073,96
Экономия при брони: -59,06 грн
1014,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
573,42
Экономия при брони: -21,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2340,18
Экономия при брони: -124,52 грн
2215,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2347,72
Экономия при брони: -90,20 грн
2257,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1113,85
Экономия при брони: -59,15 грн
1054,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2352,38
Экономия при брони: -68,74 грн
2283,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2464,45
Экономия при брони: -126,13 грн
2338,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2349,16
Экономия при брони: -141,64 грн
2207,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1084,93
Экономия при брони: -50,13 грн
1034,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2508,16
Экономия при брони: -352,49 грн
2155,67 грн