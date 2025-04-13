Киев (адрес не указан)
Доступно в 548 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1088,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1051,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1052,00 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2195,75 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1110,30
Экономия при брони: -43,10 грн
1067,20 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -51,30 грн
2248,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2290,70
Экономия при брони: -45,30 грн
2245,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2298,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1026,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1119,57
Экономия при брони: -64,87 грн
1054,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2271,80
Экономия при брони: -26,40 грн
2245,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2287,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2234,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2324,25
Экономия при брони: -144,01 грн
2180,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2378,06
Экономия при брони: -196,43 грн
2181,63 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2484,14 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2261,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
961,49
Экономия при брони: -49,19 грн