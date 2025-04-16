Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2455,20
Экономия при брони: -140,69 грн
2314,51 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1040,00 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -62,50 грн
2237,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2284,84
Экономия при брони: -126,11 грн
2158,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2197,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2322,28
Экономия при брони: -123,78 грн
2198,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2353,40
Экономия при брони: -120,15 грн
2233,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2287,88
Экономия при брони: -129,55 грн
2158,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2185,52
Экономия при брони: -108,24 грн
2077,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1031,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2056,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1093,47
Экономия при брони: -48,72 грн
1044,75 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2265,05
Экономия при брони: -102,89 грн
2162,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2247,50
Экономия при брони: -29,00 грн
2218,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2145,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
463,80
Экономия при брони: -26,00 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2292,67
Экономия при брони: -130,50 грн
2162,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1032,27
Экономия при брони: -47,22 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2293,93
Экономия при брони: -134,36 грн
2159,57 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2276,36
Экономия при брони: -115,11 грн
2161,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2043,27 грн