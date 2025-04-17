Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2387,68
Экономия при брони: -107,62 грн
2280,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -55,60 грн
2244,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1181,37
Экономия при брони: -76,92 грн
1104,45 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2447,89
Экономия при брони: -258,50 грн
2189,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1158,00
Экономия при брони: -119,20 грн
1038,80 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2404,90
Экономия при брони: -142,98 грн
2261,92 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2263,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1016,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1087,12
Экономия при брони: -72,22 грн
1014,90 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2398,05
Экономия при брони: -164,19 грн
2233,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2218,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2293,10
Экономия при брони: -48,70 грн
2244,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1098,62
Экономия при брони: -53,87 грн
1044,75 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2380,33
Экономия при брони: -124,64 грн
2255,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Rompharm Company Georgia LLC
1055,50
Экономия при брони: -40,60 грн
1014,90 грн
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2354,17
Экономия при брони: -90,90 грн
2263,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2290,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2244,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Остеолон раствор для инъекций 2.25 мг/мл ампула 1 мл №25
Rompharm Company Georgia LLC
2300,00
Экономия при брони: -55,60 грн
2244,40 грн