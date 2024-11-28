Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb) (355884) - инструкция по применению ATC-классификация
Будесонид-Интели Неб инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: будесонид; 0,25 мг/мл или 0,5 мг/мл;
1 однодозовый контейнер содержит 0,5 мг или 1 мг будесонида;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия цитрат, динатрия эдетат, полисорбат 80, кислота лимонная безводная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Суспензия для распыления.
Основные физико-химические свойства: однородная белая суспензия.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при обструктивных заболеваниях дыхательных путей.
Код ATС R03B A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Будесонид — глюкокортикостероид с сильным местным противовоспалительным действием, частота и тяжесть побочных эффектов которого ниже, чем у пероральных кортикостероидов.
Местный противовоспалительный эффект
Точный механизм действия глюкокортикостероидов при лечении бронхиальной астмы до конца не выяснен. Вероятно, играют важную роль противовоспалительные эффекты, например, ингибирование высвобождения медиаторов воспаления и угнетение опосредованного цитокинами иммунного ответа.
Клиническое исследование с участием пациентов с бронхиальной астмой, в котором сравнивались ингаляционная и пероральная лекарственные формы будесонида в дозах, рассчитанных для достижения близкой по значению системной биодоступности, показало статистически значимое преимущество эффективности ингаляционного будесонида, в отличие от перорального будесонида в сравнении с плацебо. Таким образом, терапевтический эффект стандартных доз ингаляционного будесонида может в значительной степени объясняться непосредственным действием на дыхательные пути.
В провокационном исследовании в результате предварительного лечения будесонидом в течение 4 недель наблюдалось уменьшение сужения бронхов при астматических реакциях как немедленного, так и позднего типов.
Начало эффекта
После однократной ингаляции будесонида через рот с помощью ингалятора сухого порошка улучшение легочной функции достигается в течение нескольких часов. Было показано, что после терапевтического применения ингаляций будесонида через рот с помощью сухого ингалятора порошка улучшение легочной функции наступало в течение 2 дней от начала лечения, хотя максимальный эффект мог не достигаться до 4 недель.
Реактивность дыхательных путей
Доказано также, что у пациентов с гиперреактивностью будесонид снижает реактивность дыхательных путей на гистамин и метахолин.
Бронхиальная астма физического напряжения
Терапию ингаляционным будесонидом эффективно применяли для профилактики вызванных физической нагрузкой приступов бронхиальной астмы.
Рост
Ограниченные данные долгосрочных исследований свидетельствуют, что большинство детей и подростков, применявших ингаляционный будесонид, в конце концов достигают своего соответствующего роста во взрослом возрасте. Однако отмечалось небольшое начальное, хотя и преходящее, замедление роста (около 1 см). В большинстве случаев оно наблюдается в течение первого года лечения (см. раздел «Особенности применения»).
Воздействие на концентрацию кортизола в плазме крови
В исследованиях с участием здоровых добровольцев при применении будесонида с помощью ингалятора для сухого порошка наблюдалось дозозависимое влияние на уровень кортизола в плазме и моче. При применении в рекомендуемых дозах сухого порошка будесонида с помощью ингалятора значительно меньше влияет на функцию надпочечников, чем преднизолон в дозе 10 мг, что подтверждено анализами на АКТГ (адренокортикотропный гормон).
Дети
Клиническое применение: бронхиальная астма
Эффективность будесонида изучалась в большом количестве исследований, которые продемонстрировали эффективность препарата у взрослых и детей в режиме применения 1 или 2 раза в сутки для профилактического лечения персистирующей бронхиальной астмы.
Клиническое применение: круп
В ряде исследований с участием детей, больных крупом, сравнивали будесонид с плацебо. Примеры репрезентативных исследований применения будесонида для лечения детей с крупом приведены ниже.
Эффективность применения детям с крупом легкой и умеренной тяжести
Чтобы определить, улучшает ли будесонид оценку симптомов крупа и сокращает ли он длительность госпитализации, провели рандомизированное двойное слепое плацебоконтролированное исследование с участием 87 детей (в возрасте от 7 месяцев до 9 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом круп. Детям назначали начальную дозу будесонида (2 мг) или плацебо с последующим введением дозы будесонида 1 мг или плацебо каждые 12 часов. Будесонид достоверно улучшал показатели оценки симптомов крупа через 12 и 24 часа, а также через 2 часа у пациентов с начальной оценкой симптомов крупа на уровне выше 3 баллов. Отмечали и уменьшение продолжительности госпитализации на 33%.
Эффективность применения детям с умеренным и тяжелым крупом
В ходе рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования сравнили эффективность будесонида и плацебо для лечения крупа у 83 младенцев и детей (в возрасте от 6 месяцев до 8 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом круп. Пациенты получали будесонид в дозе 2 мг или плацебо каждые 12 часов в течение не более 36 часов или до выписки из больницы. Общий балл оценки симптомов крупа проводили через 0, 2, 6, 12, 24, 36 и 48 часов после введения начальной дозы. Через 2 часа пациенты из групп будесонида и плацебо демонстрировали равное улучшение оценки симптомов крупа; статистически значимой разницы не отмечалось. Через 6 часов оценка симптомов ложного крупа в группе будесонида статистически значительно улучшилась по сравнению с группой плацебо; такое улучшение отметили и через 12 и 24 часов.
Фармакокинетика.
Всасывание
Системная доступность будесонида у взрослых после его применения в форме суспензии для распыления с помощью струйного небулайзера составляет примерно 15% номинальной дозы и 40–70% дозы, введенной пациенту. Незначительная часть этого количества обусловлена всасыванием проглоченного препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 10–30 минут после начала распыления и составляет примерно 4 нмоль/л после применения дозы 2 мг.
Распределение
Объем распределения будесонида составляет примерно 3 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — в среднем 85–90%.
Метаболизм
Будесонид подвергается значительному (≈90%) метаболизму первого прохождения через печень до метаболитов с низкой глюкокортикостероидной активностью. Глюкокортикостероидная активность основных метаболитов, 6β-гидроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона составляет менее 1% активности будесонида. Метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP3A4, принадлежащего к подсемейству цитохрома Р450.
Выведение
Метаболиты будесонида в основном выводятся почками в неизмененной или конъюгированной форме. Будесонид в неизмененной форме в моче не обнаруживается. У здоровых взрослых добровольцев системный клиренс будесонида высокий (примерно 1,2 л/мин), а конечный период полувыведения после внутривенного введения в среднем составляет 2–3 часа.
Линейность
Кинетика будесонида пропорциональна дозе при применении в клинически значимых дозах.
В ходе исследования, в котором пациенты получали 100 мг кетоконазола дважды в сутки одновременно с пероральным приемом однократной дозы будесонида 10 мг, плазменные уровни последнего в среднем возрастали в 7,8 раза. Сведения о взаимодействии подобного типа при применении ингаляционного будесонида отсутствуют, однако вполне ожидаемо существенное повышение уровня вещества в плазме крови.
У детей в возрасте 4 — 6 лет, больных бронхиальной астмой, системный клиренс будесонида составляет примерно 0,5 л/мин. Клиренс у детей (на 1 кг массы тела) примерно на 50% превышает клиренс у взрослых. Конечный период полувыведения будесонида у детей с бронхиальной астмой после ингаляции составляет примерно 2,3 часа. Приблизительно такой же показатель наблюдается у здоровых добровольцев. После применения будесонида с помощью струйного небулайзера системная доступность будесонида у детей с бронхиальной астмой в возрасте от 4 до 6 лет составляет примерно 6% номинальной дозы и 26% дозы, доставленной пациенту. Системная доступность у детей примерно вдвое ниже, чем у взрослых.
У детей в возрасте 4 — 6 лет, больных бронхиальной астмой, максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 20 минут после начала распыления и составляет примерно 2,4 нмоль/л после применения однократной дозы 1 мг. Показатели экспозиции будесонида (Cmax и AUC) после применения однократной дозы 1 мг путем распыления у детей от 4 до 6 лет сравнимы с этими показателями у здоровых взрослых добровольцев, которые получали будесонид в такой же дозе через ту же систему распыления.
БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ применять детям по показаниям (см. раздел «Показания» и «Способ применения и дозы»).
Из-за риска задержки роста у детей необходимо проводить контроль роста у таких пациентов, как описано в разделе «Особенности применения».
Показания
Препарат содержит мощный негалогенизированный кортикостероид — будесонид, предназначенный для лечения бронхиальной астмы у пациентов, для которых применение ингаляторов с распылением сжатым воздухом или в виде лекарственной формы сухого порошка является неэффективным или нецелесообразным.
БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ также рекомендуется для применения младенцам и детям, больным крупом (осложнение острой вирусной инфекции верхних дыхательных путей, которое также известно как ларинготрахеобронхит или подвязочный ларингит), что является показанием для госпитализации.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к будесониду или любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP3A4, в результате чего ингибиторы этого фермента, например кетоконазол и итраконазол, могут повышать системную экспозицию будесонида (см. раздел «Особенности применения» и раздел «Фармакологические свойства»). Поскольку данные по дозировке отсутствуют, рекомендуется избегать сопутствующего применения этих препаратов. Если это невозможно, интервал между применением этих лекарственных средств должен быть более длинным. Можно рассмотреть вопрос об уменьшении дозы будесонида. Существует вероятность, что другие ингибиторы CYP3A4 также приводят к существенному повышению уровня будесонида в плазме крови.
Ограниченные данные относительно подобного взаимодействия с высокими дозами ингаляционного будесонида демонстрируют, что при сопутствующем применении итраконазола в дозе 200 мг 1 раз в сутки введения ингаляционного будесонида (однократная доза 1000 мкг) приводит к существенному повышению концентрации вещества в плазме крови (в среднем в 4 раза).
У женщин, одновременно принимавших эстрогены или гормональные контрацептивы, повышалась концентрация будесонида в плазме крови и усиливался эффект кортикостероидов, однако при применении будесонида вместе с низкими дозами комбинированных пероральных контрацептивов этот эффект отсутствовал.
Из-за возможного угнетения функции надпочечников тест со стимуляцией АКТГ для диагностики гипофизарной недостаточности может давать ложные результаты (низкие значения).
Дети
Исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Особенности применения
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с активной или неактивной формой туберкулеза легких и грибковыми или вирусными инфекциями дыхательных путей.
Пациенты без зависимости от стероидов. Терапевтический эффект достигается в течение 10 дней. Пациентам с чрезмерным продуцированием слизистого секрета в бронхах для начала можно применять кратковременный (около 2 недель) дополнительный курс пероральных кортикостероидов. После курса пероральных препаратов достаточным лечением может быть применение будесонида в качестве монотерапии.
Пациенты с зависимостью от стероидов. Начинать переход с пероральных стероидов на будесонид можно, когда пациент находится в относительно стабильной фазе заболевания. В таких случаях приблизительно в течение 10 дней БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ следует применять в комбинации с пероральным стероидом в дозе, применяемой до этого.
После этого дозу пероральных стероидов следует постепенно уменьшать (например на 2,5 мг преднизолона или эквивалента ежемесячно), пока не будет достигнута самая низкая возможная доза. Во многих случаях возможно полное замещение пероральных стероидов будесонидом.
При переходе с терапии пероральными стероидами на будесонид в большинстве случаев наблюдается уменьшение системного действия кортикостероидов, что может привести к появлению симптомов аллергии или артрита, таких как ринит, экзема и мышечно-суставная боль. По поводу этих состояний нужно назначить специфическое исцеление. В редких случаях возможны такие симптомы как утомляемость, головная боль, тошнота, рвота, указывающие на системную недостаточность глюкокортикостероидов. В таких случаях иногда может потребоваться временное повышение дозы перорального стероида.
Как и в случае других видов ингаляционной терапии может возникнуть парадоксальный бронхоспазм, сопровождающийся усилением свистящего дыхания сразу после процедуры. Если это случится, лечение ингаляционным будесонидом следует немедленно прекратить и оценить состояние пациента и, если это нужно, начать альтернативную терапию.
У пациентов, которым необходима неотложная терапия кортикостероидами в высоких дозах или длительное лечение ингаляционными кортикостероидами в самой высокой рекомендуемой дозе, также существует риск развития нарушения функции надпочечниковых желез. У этих пациентов при тяжелом стрессе могут возникать симптомы недостаточности надпочечниковых желез. В стрессовых ситуациях или в период планового оперативного вмешательства можно назначить дополнительную системную кортикостероидную терапию.
При применении ингаляционного кортикостероида могут возникать системные эффекты, особенно при назначении высоких доз в течение длительного периода времени. Вероятность возникновения таких эффектов значительно меньше при применении ингаляционных кортикостероидов, чем пероральных. Возможные системные эффекты включают синдром Иценко-Кушинга, кушингоидные черты, угнетение функции надпочечников, задержку роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности костей, катаракту и глаукому, реже — ряд психологических и поведенческих расстройств, в том числе психомоторную гиперактивность, нарушения сна, беспокойство, депрессию или проявления агрессии (особенно у детей). Поэтому дозу ингаляционных кортикостероидов следует титровать до минимальной эффективной дозы, при которой сохраняется эффективный контроль бронхиальной астмы.
Будесонид не предназначен для быстрого устранения острых эпизодов бронхиальной астмы, требующих применения ингаляционных бронходилататоров короткого действия. Если у пациента лечение бронходилататорами короткого действия неэффективно или если они требуют большего количества ингаляций, чем обычно необходимо медицинское вмешательство. В такой ситуации следует рассмотреть вопрос усиления обычной терапии, например за счет увеличения дозы ингаляционного будесонида или добавления бета-агониста длительного действия или назначения курса пероральных глюкокортикостероидов.
Снижение печеночной функции может влиять на выведение глюкокортикостероидов из организма, так как уменьшается скорость выведения и увеличивается системная экспозиция. Необходимо помнить о возможном развитии побочных эффектов.
Однако плазматический клиренс после внутривенного введения будесонида был одинаковым у пациентов с циррозом печени и у здоровых добровольцев. После перорального приема системная биодоступность будесонида возрастала вследствие ухудшения функции печени за счет снижения пресистемного метаболизма. Клиническое значение этих изменений для лечения будесонидом окончательно не выяснено, поскольку данные относительно ингаляционного будесонида отсутствуют, но можно ожидать повышения уровня препарата в плазме крови, а значит и повышения риска системных нежелательных реакций.
Исследования in vivo показали, что пероральный прием кетоконазола и итраконазола (известных ингибиторов активности CYP3A4 в печени и слизистой оболочке кишечника) приводит к росту системной экспозиции будесонида. Следует избегать сопутствующего лечения кетоконазолом, итраконазолом, ингибиторами протеазы ВИЧ или другими мощными ингибиторами CYP3A4. Если это невозможно, интервал между применением этих лекарственных средств должен быть более длинным. Также следует рассмотреть возможность уменьшения дозы будесонида (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Камеру небулайзера и насадку или маску следует промывать после каждого применения горячей водой с мягким моющим средством, после чего их следует тщательно ополоснуть и высушить.
На фоне лечения ингаляционными кортикостероидами может развиваться кандидоз полости рта. Эта инфекция может потребовать применения соответствующих противогрибковых препаратов, а для некоторых пациентов может возникнуть необходимость прекращения лечения (см. также раздел «Способ применения и дозы»).
Дети
Влияние на рост
У детей, получающих длительное лечение ингаляционными кортикостероидами, рекомендуется регулярный мониторинг роста. Если рост замедляется, терапию следует пересмотреть с целью снижения дозы ингаляционного кортикостероида до самой низкой возможной дозы, при которой сохраняется эффективный контроль бронхиальной астмы. Пользу от терапии кортикостероидами следует тщательно взвесить с учетом возможного риска угнетения роста. Кроме того, важно направить пациента на консультацию к детскому пульмонологу.
Способ применения и дозы
Дозировку препарата БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ необходимо корректировать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.
Вводимая пациенту доза зависит от используемого оборудования для распыления. Время распыления и доставленная доза зависят от скорости потока, объема камеры небулайзера и объема наполнения. Скорость воздушного потока через устройство, используемое для распыления, должна быть равна 6–8 литрам в минуту. Подходящий объем наполнения для большинства небулайзеров равен 2–4 мл. Дозу следует снизить до минимума, необходимого для поддержания надлежащего контроля бронхиальной астмы. Наивысшую дозу (2 мг/сут) детям до 12 лет нужно назначать только при тяжелом течении астмы и на ограниченный период времени.
Бронхиальная астма
Начало терапии
В начале лечения во время периодов обострения бронхиальной астмы и при уменьшении или прекращении перорального приема глюкокортикостероидов рекомендуемая доза составляет:
— взрослые (в том числе пациенты пожилого возраста): обычно 1–2 мг 2 раза в сутки. В очень тяжелых случаях дозу можно в дальнейшем повысить;
— дети в возрасте старше 12 лет: дозировка такая же, как для взрослых;
— дети в возрасте от 6 месяцев до 12 лет: 0,5–1 мг 2 раза в сутки.
Поддерживающая терапия
Поддерживающую дозу следует подбирать индивидуально и она должна быть равна самой низкой дозе, при которой у пациента отсутствуют симптомы заболевания.
Взрослые (в том числе пациенты пожилого возраста) и дети в возрасте старше 12 лет: 0,5–1 мг 2 раза в сутки.
Дети в возрасте от 6 месяцев до 12 лет: 0,25–0,5 мг 2 раза в сутки.
Пациенты, которые перорально принимают глюкокортикоиды как поддерживающую терапию
БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ позволяет отменить или значительно уменьшить дозу глюкокортикостероидов для перорального применения с сохранением контроля бронхиальной астмы. Для начала перехода с пероральных стероидов пациент должен находиться в относительно стабильном состоянии. В течение примерно 10 дней применять высокую дозу бедесонида в небулах в комбинации с дозой перорального стероида, применявшейся ранее. После этого дозу пероральных стероидов следует постепенно снижать до наименьшего возможного уровня, например на 2,5 мг преднизолона или эквивалента в месяц. Часто применение перорального стероида можно полностью прекратить, заменив его препаратом БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ. Подробнее об отмене глюкокортикостероидов для перорального применения см. в разделе «Особенности применения».
Особенности дозировки
Препарат можно смешивать с 0,9% физраствором и с растворами для распыления, содержащими тербуталин, сальбутамол, фенотерол, ацетилцистеин, натрия кромогликат или ипратропиума бромид. Смесь следует использовать в течение 30 минут.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ
Таблица 1
|Доза (мг)
|Объем препарата БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ,
суспензии для распыления
|0,25 мг/мл
|0,5 мг/мл
|0,25
|1 мл
|0,5
|2 мл
|1 мл
|0,75
|3 мл
|1,0
|4 мл
|2 мл
|1,5
|6 мл
|3 мл
|2
|8 мл
|4 мл
Пациентам, для которых лучше повысить терапевтический эффект, особенно пациентам без большого количества слизи в дыхательных путях, рекомендуется увеличить дозу будесонида вместо комбинированного лечения с пероральными кортикостероидами, что связано с меньшим риском возникновения системных побочных эффектов.
Круп
Для детей, больных крупом, обычная доза составляет 2 мг распыленного будесонида. Эту дозу следует применять в один прием или дважды по 1 мг с интервалом 30 минут. Введение препарата можно повторять каждые 12 часов, всего максимум до 36 часов или до клинического улучшения.
Способ применения
Препарат БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ применять только с помощью подходящего для этого небулайзеров.
Контейнер необходимо отсоединить от полоски, осторожно взболтать и открыть, отломив ушко наконечника. Содержимое контейнера осторожно выдавить в камеру небулайзера. Пустой контейнер выкинуть, а камеру небулайзера накрыть крышкой.
БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ нужно вводить с помощью струйного небулайзера с насадкой или соответствующей дыхательной маской. Небулайзер следует подключить к воздушному компрессору, обеспечивающему достаточный поток воздуха (6–8 л/мин), а объем наполнения должен составлять 2–4 мл.
Примечание. Важно, чтобы пациент:
— внимательно прочитал инструкцию по применению, приведенную в листке с информацией для пациента, которая укладывается в упаковку каждого небулайзера;
— понимал, что ультразвуковые небулайзеры не пригодны для введения БУДЕСОНИД-ИНТЕЛЯ НЕБ, а потому не рекомендуется их использовать;
— был проинформирован о возможности смешивания БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ с 0,9% физиологическим раствором и с растворами для распыления, содержащими тербуталин, сальбутамол, фенотерол, ацетилцистеин, натрия кромогликат и ипратропия бромид, а также знал про необходимость использовать смесь на протяжении 30 минут;
— промывал полость рта водой после ингаляции назначенной дозы, чтобы свести к минимуму риск развития кандидоза ротоглотки;
— умывал водой кожу лица после применения дыхательной маски, чтобы предотвратить раздражение кожи;
— надлежащим образом промывал и хранил небулайзер в соответствии с инструкциями производителя.
Побочные реакции
Для оценки распространенности возникновения нежелательных эффектов применялись приводимые далее определения. Частота определяется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000).
Таблица 2
|Классы систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Кандидоз ротоглотки
|Со стороны иммунной системы
|Редко
|Реакции повышенной чувствительности немедленного и отсроченного типа*, в том числе сыпь, контактный дерматит, крапивница, ангионевротический отек и анафилактическая реакция
|Со стороны эндокринной системы
|Редко
|Признаки и симптомы системных эффектов кортикостероидов, включая угнетение функции надпочечников и задержку роста**
|Со стороны органов пищеварения
|Часто
|Тошнота
|Психические нарушения
|Редко
|Психомоторная гиперактивность
|Нарушение сна
|Беспокойство
|Депрессия
|Агрессия
|Изменения в поведении (преимущественно у детей)
|Со стороны органов зрения
|Неизвестно
|Глаукома
|Катаракта
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Часто
|Кашель
|Охриплость
|Раздражение горла
|Редко
|Бронхоспазм
|Дисфония
|Охриплость***
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Редко
|Синяки
* см. ниже описание отдельных побочных реакций; раздражение кожи лица;
** см. ниже раздел «Дети»;
*** изредка у детей.
Описание отдельных побочных реакций
Кандидоз в ротоглотке возникает вследствие отложения лекарственного средства. Ополаскивание полости рта водой после каждого применения препарата минимизирует этот риск.
Как и при любой ингаляционной терапии, очень редко возможно развитие парадоксального бронхоспазма (см. раздел «Особенности применения»).
Иногда, когда применяли небулайзер с дыхательной маской, сообщали о реакции повышенной чувствительности посредством раздражения кожи лица. Для предотвращения раздражения после применения маски следует умываться.
Существует повышенный риск развития пневмонии у пациентов с диагностированным впервые ХОБЛ, начинающими лечение ингаляционными кортикостероидами. Однако взвешенная оценка восьми сводных клинических исследований с участием 4643 пациентов с ХОБЛ, получавших будесонид, и 3643 пациентов, рандомизированных для лечения без ингаляционных кортикостероидов, не продемонстрировала повышенного риска пневмонии. Результаты первых семи из восьми исследований были опубликованы в виде отдельного метаанализа.
На фоне применения ингаляционных кортикостероидов может возникать системный эффект, в частности, если высокие дозы принимать в течение длительного времени. Этот эффект значительно менее вероятен при ингаляционном лечении, чем при применении пероральных кортикостероидов. Возможный системный эффект включает понижение минеральной плотности костной ткани. Эффект, вероятно, зависит от дозы, времени экспозиции, одновременного и предварительного лечения кортикостероидами, а также от индивидуальной чувствительности.
Срок годности
3 года.
После вскрытия конверта, содержащиеся в нем контейнеры следует использовать в течение 3 месяцев. По истечении этого срока остатки препарата необходимо утилизировать. Содержимое открытого контейнера необходимо применить в течение 12 часов. По истечении этого срока остатки препарата необходимо утилизировать.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить контейнеры в конверте для защиты от воздействия света.
Упаковка
По 2 мл в однодозовом контейнере; по 5 контейнеров в конверте из алюминиевой фольги; по 4 конверта в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ГЕНЕТИК С.П.А.