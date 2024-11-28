Клиническое применение: бронхиальная астма

Эффективность будесонида изучалась в большом количестве исследований, которые продемонстрировали эффективность препарата у взрослых и детей в режиме применения 1 или 2 раза в сутки для профилактического лечения персистирующей бронхиальной астмы.

Клиническое применение: круп

В ряде исследований с участием детей, больных крупом, сравнивали будесонид с плацебо. Примеры репрезентативных исследований применения будесонида для лечения детей с крупом приведены ниже.

Эффективность применения детям с крупом легкой и умеренной тяжести

Чтобы определить, улучшает ли будесонид оценку симптомов крупа и сокращает ли он длительность госпитализации, провели рандомизированное двойное слепое плацебоконтролированное исследование с участием 87 детей (в возрасте от 7 месяцев до 9 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом круп. Детям назначали начальную дозу будесонида (2 мг) или плацебо с последующим введением дозы будесонида 1 мг или плацебо каждые 12 часов. Будесонид достоверно улучшал показатели оценки симптомов крупа через 12 и 24 часа, а также через 2 часа у пациентов с начальной оценкой симптомов крупа на уровне выше 3 баллов. Отмечали и уменьшение продолжительности госпитализации на 33%.

Эффективность применения детям с умеренным и тяжелым крупом

В ходе рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования сравнили эффективность будесонида и плацебо для лечения крупа у 83 младенцев и детей (в возрасте от 6 месяцев до 8 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом круп. Пациенты получали будесонид в дозе 2 мг или плацебо каждые 12 часов в течение не более 36 часов или до выписки из больницы. Общий балл оценки симптомов крупа проводили через 0, 2, 6, 12, 24, 36 и 48 часов после введения начальной дозы. Через 2 часа пациенты из групп будесонида и плацебо демонстрировали равное улучшение оценки симптомов крупа; статистически значимой разницы не отмечалось. Через 6 часов оценка симптомов ложного крупа в группе будесонида статистически значительно улучшилась по сравнению с группой плацебо; такое улучшение отметили и через 12 и 24 часов.

Фармакокинетика.

Всасывание

Системная доступность будесонида у взрослых после его применения в форме суспензии для распыления с помощью струйного небулайзера составляет примерно 15% номинальной дозы и 40–70% дозы, введенной пациенту. Незначительная часть этого количества обусловлена всасыванием проглоченного препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 10–30 минут после начала распыления и составляет примерно 4 нмоль/л после применения дозы 2 мг.

Распределение

Объем распределения будесонида составляет примерно 3 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — в среднем 85–90%.

Метаболизм

Будесонид подвергается значительному (≈90%) метаболизму первого прохождения через печень до метаболитов с низкой глюкокортикостероидной активностью. Глюкокортикостероидная активность основных метаболитов, 6β-гидроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона составляет менее 1% активности будесонида. Метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP3A4, принадлежащего к подсемейству цитохрома Р450.

Выведение

Метаболиты будесонида в основном выводятся почками в неизмененной или конъюгированной форме. Будесонид в неизмененной форме в моче не обнаруживается. У здоровых взрослых добровольцев системный клиренс будесонида высокий (примерно 1,2 л/мин), а конечный период полувыведения после внутривенного введения в среднем составляет 2–3 часа.

Линейность

Кинетика будесонида пропорциональна дозе при применении в клинически значимых дозах.

В ходе исследования, в котором пациенты получали 100 мг кетоконазола дважды в сутки одновременно с пероральным приемом однократной дозы будесонида 10 мг, плазменные уровни последнего в среднем возрастали в 7,8 раза. Сведения о взаимодействии подобного типа при применении ингаляционного будесонида отсутствуют, однако вполне ожидаемо существенное повышение уровня вещества в плазме крови.

У детей в возрасте 4 — 6 лет, больных бронхиальной астмой, системный клиренс будесонида составляет примерно 0,5 л/мин. Клиренс у детей (на 1 кг массы тела) примерно на 50% превышает клиренс у взрослых. Конечный период полувыведения будесонида у детей с бронхиальной астмой после ингаляции составляет примерно 2,3 часа. Приблизительно такой же показатель наблюдается у здоровых добровольцев. После применения будесонида с помощью струйного небулайзера системная доступность будесонида у детей с бронхиальной астмой в возрасте от 4 до 6 лет составляет примерно 6% номинальной дозы и 26% дозы, доставленной пациенту. Системная доступность у детей примерно вдвое ниже, чем у взрослых.

У детей в возрасте 4 — 6 лет, больных бронхиальной астмой, максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 20 минут после начала распыления и составляет примерно 2,4 нмоль/л после применения однократной дозы 1 мг. Показатели экспозиции будесонида (Cmax и AUC) после применения однократной дозы 1 мг путем распыления у детей от 4 до 6 лет сравнимы с этими показателями у здоровых взрослых добровольцев, которые получали будесонид в такой же дозе через ту же систему распыления.

БУДЕСОНИД-ИНТЕЛИ НЕБ применять детям по показаниям (см. раздел «Показания» и «Способ применения и дозы»).

Из-за риска задержки роста у детей необходимо проводить контроль роста у таких пациентов, как описано в разделе «Особенности применения».