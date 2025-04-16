Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
532,22
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
540,06
Экономия при брони: -50,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
523,11
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
516,19
Экономия при брони: -38,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
245,85
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
532,55
Экономия при брони: -129,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
502,04
Экономия при брони: -45,99 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
531,61
Экономия при брони: -75,56 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,30 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
541,03
Экономия при брони: -137,49 грн