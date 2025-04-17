Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
500,80
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
368,77
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
528,26
Экономия при брони: -124,64 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
422,56
Экономия при брони: -43,43 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
470,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
484,68
Экономия при брони: -81,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
260,96
Экономия при брони: -36,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
527,89
Экономия при брони: -124,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
380,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
470,30 грн