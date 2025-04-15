Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
520,19
Экономия при брони: -30,09 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
500,80
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
254,06
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
494,53
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
373,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
398,71
Экономия при брони: -25,76 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
526,65
Экономия при брони: -92,67 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
368,77
Экономия при брони: -1,88 грн