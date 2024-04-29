БУДЕСОНИД (BUDESONIDUM)

негалогенизированный ГКС с выраженным местным противовоспалительным, противоаллергическим, противозудным и антиэкссудативным действием, которое обусловлено снижением высвобождения медиаторов из лаброцитов, базофильных гранулоцитов, а также макрофагов; перераспределением и ингибированием миграции клеток воспаления и воспалительной реакции; мембраностабилизирующим действием. Одним из возможных специфических механизмов действия будесонида является индукция синтеза определенных белков, таких как макрокортин. Ингибируя фосфолипазу А 2 , эти белки влияют на метаболизм арахидоновой кислоты и таким образом предотвращают образование индуцирующих воспаление посредников, таких как лейкотриены и простагландины. Поскольку процесс индукции синтеза белка продолжительный, максимальный терапевтический эффект будесонида проявляется спустя некоторое время. По выраженности местного действия сопоставим со фторированными производными ГКС.

При ингаляционном применении не подвергается гидролизу в легочной ткани и оказывает прежде всего топическое воздействие. Небольшое количество абсорбированного будесонида почти полностью метаболизируется (90%) при первом прохождении через печень. Период полураспада составляет около 2,5 ч. Будесонид и его метаболиты выводятся из организма с мочой и частично — с желчью. Ингаляционное применение будесонида тормозит ранние и поздние реакции гиперчувствительности в бронхах (ранние — по истечении 1–2 нед от начала применения аэрозоля). У больных БА снижает активность воспалительного процесса в слизистой оболочке бронхов и значительно снижает степень их неспецифической гиперреактивности. Улучшает показатели функции внешнего дыхания. Применение будесонида позволяет у большинства больных значительно снизить дозы применяемых одновременно системных антиастматических средств (стимуляторы β 2 -адренорецепторов или ГКС). Будесонид при ингаляциях в терапевтических дозах не оказывает отрицательного воздействия на гипофизарно-надпочечниковую систему и не вызывает изменений концентрации кортизола в крови.