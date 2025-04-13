Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
503,79
Экономия при брони: -47,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
348,10
Экономия при брони: -21,12 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
526,34
Экономия при брони: -73,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
525,15
Экономия при брони: -68,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
523,99
Экономия при брони: -67,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
494,34
Экономия при брони: -37,69 грн