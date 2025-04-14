Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
533,15
Экономия при брони: -34,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
532,18
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
529,20
Экономия при брони: -83,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
527,79
Экономия при брони: -50,04 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
527,82
Экономия при брони: -81,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
514,60
Экономия при брони: -36,84 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
526,79
Экономия при брони: -37,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
525,04
Экономия при брони: -26,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
519,18
Экономия при брони: -33,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)