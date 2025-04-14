Будесонид-Интели Неб (Budesonid-Inteli Neb)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
546,41
Экономия при брони: -60,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
546,82
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
564,40
Экономия при брони: -35,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
245,85
Экономия при брони: -0,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
534,53
Экономия при брони: -65,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
545,28
Экономия при брони: -76,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
491,70
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
485,85
Экономия при брони: -16,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
540,16
Экономия при брони: -71,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
386,12
Экономия при брони: -23,81 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
539,08
Экономия при брони: -49,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
391,47
Экономия при брони: -20,83 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
540,77
Экономия при брони: -137,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
381,22
Экономия при брони: -78,68 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
538,01
Экономия при брони: -52,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
515,87
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.25 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
382,20 грн
Будесонид-Интели Неб суспензия для распыления 0.5 мг/мл контейнер 2 мл №20
MaxPharma (UK)
536,93
Экономия при брони: -132,96 грн