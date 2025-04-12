Следует избегать длительного применения и передозировки лекарственного средства. Длительное применение противоотечного средства для носа может привести к ослаблению его действия. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофический ринит, атрофию слизистой оболочки и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом.

Пациентам с хроническим ринитом необходимо особое наблюдение. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

Если симптомы усиливаются или улучшение отсутствует в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.

Бензалкония хлорид, входящий в состав лекарственного средства, может вызвать отек слизистой оболочки носа, особенно при условии длительного применения. Если есть подозрение на подобную реакцию (постоянная заложенность носа), необходимо применять лекарственное средство, которое, не содержит консервантов. При невозможности применения лекарственного средства без консервантов следует рассмотреть возможность применения другой лекарственной формы.