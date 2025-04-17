Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
140,53
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
140,49
Экономия при брони: -18,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,60
Экономия при брони: -21,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
132,16
Экономия при брони: -10,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
150,20
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
137,24
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
163,22
Экономия при брони: -39,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
165,39
Экономия при брони: -41,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,60
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90
Экономия при брони: -28,60 грн