Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
156,59
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
134,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
155,47
Экономия при брони: -20,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
130,98
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
141,42
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
154,84
Экономия при брони: -20,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
134,10
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн