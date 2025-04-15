Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
163,50
Экономия при брони: -18,17 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
119,83
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
153,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
140,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
140,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
131,84
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
131,34
Экономия при брони: -9,33 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
140,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
150,70
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
153,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
157,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
153,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
130,61
Экономия при брони: -22,75 грн