Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
161,24
Экономия при брони: -32,66 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,55
Экономия при брони: -31,84 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,66
Экономия при брони: -18,73 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
134,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
165,89
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,67
Экономия при брони: -25,58 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
161,97
Экономия при брони: -22,88 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
150,60
Экономия при брони: -17,20 грн