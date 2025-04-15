Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
135,74
Экономия при брони: -5,74 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
137,05
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
133,24
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
163,43
Экономия при брони: -29,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
133,86
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
134,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
142,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
161,68
Экономия при брони: -5,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,14
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
160,63
Экономия при брони: -43,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -8,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 23 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
131,83
Экономия при брони: -28,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
165,76
Экономия при брони: -42,28 грн