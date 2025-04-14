Риназал® Экстра (RINASAL EXTRA)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
129,99
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
142,75
Экономия при брони: -6,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
133,17
Экономия при брони: -4,81 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
134,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
163,48
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
155,15
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
164,69
Экономия при брони: -27,49 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
171,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница
165,77
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон с дозирующим насосом 10 мл №1
Дарница