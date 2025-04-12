Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Цетло Плюс инструкция по применению
Состав
Декстрометорфана гидробромид - 7,5 мг
Левоцетиризина дигидрохлорид - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Комбинированное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами его компонентов.
Декстрометорфан — это неопиоидное противокашлевое средство. Действует на центр кашля в продолговатом мозге путем уменьшения чувствительности рецепторов к раздражителям из дыхательных путей, но не угнетает дыхательный центр в продолговатом мозге. Противокашлевое действие декстрометорфана эквивалентно действию кодеина. Он не оказывает анальгезирующего или наркотического действия в обычных дозировках. Оказывает слабое седативное действие. В терапевтических дозах декстрометорфан не угнетает цилиарную активность (активность реснитчатого эпителия).
Левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, относится к группе конкурентных антагонистов гистамина. Сродство к Н1-рецепторов в левоцетиризина в 2 раза выше, чем в цетиризина. Влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предотвращает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противоотечное, противоаллергическое, противовоспалительное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах практически не оказывает седативного эффекта.
Фармакокинетика. Декстрометорфан. Декстрометорфан хорошо всасывается в ЖКТ. Начало действия наблюдается через 15–30 мин после перорального приема. Продолжительность его действия составляет примерно 3–6 ч. Метаболизируется в печени и выводится из организма с мочой в виде исходного соединения и деметилированных метаболитов, включая декстрорфан, который обладает противокашлевым активностью.
Левоцетиризин. Фармакокинетические параметры левоцетиризина имеют линейную зависимость и почти не отличаются от таковых у цетиризина.
Абсорбция. Препарат после перорального введения быстро и интенсивно поглощается. Степень всасывания препарата не зависит от его дозы и не меняется с приемом пищи, но Сmах препарата уменьшается и достигает своего максимального значения позже. Биодоступность достигает 100%.
У 50% больных действие препарата развивается через 12 мин после однократного приема дозы, а в 95% — через 0,5–1 ч. Cmах в плазме крови достигается через 50 мин после однократного приема внутрь терапевтической дозы. Css в крови достигается после 2 дней приема препарата. Cmах составляет 270 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл - после повторного применения в дозе 5 мг соответственно.
Распределение. Отсутствует информация о распределении препарата в тканях человека, а также о проникновения левоцетиризина через ГЭБ. В исследованиях высокая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая — в тканях ЦНС. Vd — 0,4 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови — 90%.
Метаболизм. В организме человека метаболизму подвергается около 14% левоцетиризина. Процесс метаболизма включает оксидацию, N- и О-деалкилирования и сообщения с таурином. Деалкирования прежде всего происходит при участии цитохрома CYP 3А4, тогда как в процессе окисления участвуют многочисленные и (или) неопределенные изоформы CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные после приема дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма и отсутствие способности к подавлению метаболизма, считают, что взаимодействие левоцетиризина с другими веществами маловероятна.
Выведение. Экскреция препарата происходит в основном за счет клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Т½ препарата из плазмы крови у взрослых составляет 7,9±1,9 ч. Т½ препарата короче у маленьких детей. Общий клиренс у взрослых — 0,63 мл/мин/кг. В основном вывода левоцетиризина и его метаболитов из организма с мочой (выводится в среднем 85,4% дозы препарата). С калом выводится 12,9% дозы препарата.
Очевидный клиренс левоцетиризина для организма коррелирует с клиренсом креатинина. Поэтому для пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. В случае анурии при конечной терминальной стадии заболевания почек общий клиренс организма пациентов по сравнению с общим клиренсом организма у лиц без таких нарушений уменьшается примерно на 80%. Количество левоцетиризина, что выводится при стандартной 4-часовой процедуры гемодиализа, составила <10%.
Показания Цетло Плюс
кратковременное симптоматическое лечение заболеваний органов дыхания и заложенности носа, сопровождающиеся сухим кашлем и связанные с аллергией.
Применение Цетло Плюс
препарат применять внутрь взрослым и детям старше 12 лет в дозе 1 таблетка 1 раз в сутки. Принимать таблетку не разжевывая, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи. Продолжительность лечения определяет врач.
Пациенты пожилого возраста. Больным пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция режима дозирования не требуется.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Больным с нормальной функцией почек и печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек. Больным с нарушением функции почек расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина в соответствии с таблицей.
Для применения этой таблицы необходимо оценить клиренс креатинина пациента в мл/мин, который определяют по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) с помощью формулы:
(140 – возраст (годы)) × масса тела (кг)
______________________________________ × (0,85 для женщин)
72 × креатинин плазмы крови (мг/дл)
Коррекция дозы для больных с нарушением функции почек
|Функция почек
|Клиренсе креатинина, мл/мин
|Доза и количество приемов
|Нормальна
|≥80
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушение легкой степени
|50–79
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушение умеренной степени
|30–49
|5 мг 1 раз в 2 суток
|Порушення тяжкого ступеня
|<30
|5 мг 1 раз в 3 суток
|Конечная стадия заболевания почек.
Пациенты, находящиеся на диализе
|<10
|Противопоказано
Детям с нарушением функции почек дозу препарата необходимо скорректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.
Противопоказания
повышенная чувствительность к декстрометорфану, левоцетиризина или других производных пиперазина и другим компонентам препарата тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин), тяжелые нарушения функции печени; одновременное применение препарата с ингибиторами МАО, специфическими ингибиторами обратного захвата серотонина, другими антидепрессантами, препаратами для лечения болезни Паркинсона или применения ранее чем через 14 дней после окончания приема этих препаратов; дыхательная недостаточность, БА, ХОБЛ, пневмония, эмфизема, угнетение дыхания, хронический персистирующий продуктивный кашель.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия.
Со стороны метаболизма и питания: повышенный аппетит.
Со стороны психики: нарушение сна, возбуждение, галлюцинации, депрессия, агрессия, бессонница, кошмарные сновидения, суицидальные мысли, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, астения, судороги, парестезии, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения, окулогирация.
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: усиленное сердцебиение, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка.
Со стороны ЖКТ: диарея, рвота, запор, сухость во рту, тошнота, боль в животе.
Со стороны пищеварительной системы: гепатит.
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, устойчивые медикаментозные высыпания, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миалгия, артралгия.
Общие нарушения и изменения в месте введения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, отклонения функции печени от нормы.
Особые указания
не превышать рекомендуемую дозу препарата.
Препарат применять с осторожностью детям с атопическим дерматитом (в связи с высвобождением гистамина), пациентам с ХПН (необходима коррекция режима дозирования) и пациентам пожилого возраста с почечной недостаточностью (возможно снижение клубочковой фильтрации).
При наличии у пациентов факторов, провоцирующих задержку мочи (например травмы спинного мозга, гиперплазия предстательной железы), следует учитывать, что левоцетиризин может повысить риск задержки мочи.
Применение декстрометорфана одновременно с алкоголем и другими средствами, угнетающими ЦНС, может усилить их угнетающее действие на ЦНС и повысить токсичность.
Левоцетиризин следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией и риском возникновения судорог, поскольку его применение может привести к усилению приступа.
Антигистаминные препараты ингибируют ответ на кожную аллергическую пробу, прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до его проведения (Т½).
Возможно появление зуда после прекращения применения левоцетиризина, даже если этот симптом не отмечался до начала лечения. Симптом может исчезнуть самостоятельно. В некоторых случаях симптом может быть интенсивным и может потребоваться повторное лечение. Симптом должен исчезнуть после начала повторного лечения.
Имеются сообщения о случаях злоупотребления и зависимости при применении декстрометорфана. И хотя доза декстрометорфана в составе данного препарата низкая, это необходимо учитывать при его назначении детям (см. Дети), а также пациентам с отягощенным анамнезом относительно употребления наркотических и психотропных веществ.
Декстрометорфан метаболизируется в печени изоферментами цитохрома Р450 CYP 2D6, активность которого обусловлена генетически. У примерно 10% населения планеты активность этого фермента является низкой (медленные метаболизаторы). У таких лиц, а также у пациентов, применяющих препараты, блокирующие CYP 2D6 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), могут возникать признаки передозировки и/или длительного воздействия декстрометорфана.
Серотониновый синдром. Сообщалось о серотонинергических эффектах декстрометорфана, включая развитие потенциально опасного для жизни серотонинового синдрома, при одновременном применении серотонинергических препаратов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, препаратов, ухудшающих метаболизм серотонина (включая ингибиторы МАО и ингибиторы CYP 2D6).
Симптомы серотонинового синдрома могут включать в себя изменения психического состояния, вегетативную лабильность, нервно-мышечные нарушения и/или желудочно-кишечные симптомы. При подозрении на серотониновый синдром лечение следует прекратить.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан к применению в период беременности или кормления грудью.
Фертильность. Нет клинических данных (включая исследования на животных) о влиянии левоцетиризина на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможные побочные реакции следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Дети. Препарат применять детям в возрасте от 12 лет.
У детей могут наблюдаться серьезные побочные эффекты при передозировке, включая неврологические расстройства. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Взаимодействия
декстрометорфан.
При одновременном применении декстрометорфана, входящий в состав препарата, с другими лекарственными средствами возможны такие взаимодействия.
С ингибиторами МАО, препаратами для лечения болезни Паркинсона, специфическими ингибиторами обратного захвата серотонина и другими антидепрессантами — усиление эффекта последних; одновременное применение препарата с указанными лекарственными средствами противопоказано.
С амиодароном, хинидином — повышение концентрации декстрометорфана в плазме крови.
Следует избегать одновременного применения препарата с антидепрессантами — ингибиторами МАО, фуразолидоном, прокарбазином, селегилином, линезолидом вследствие повышения риска возбуждения ЦНС, развития АГ и гипертермии, серотонинового синдрома.
Средства, ингибирующие ЦНС, включая психотропные, антигистаминные и противопаркинсонические препараты, а также алкоголь при совместном применении усиливают седативный эффект лекарственного средства.
С ингибиторами ферментов CYP 2D6. Поскольку декстрометорфан метаболизируется с участием изоферментов цитохрома Р450 CYP 2D6 и имеет выраженный пресистемный метаболизм, одновременное применение с ингибиторами ферментов CYP 2D6 может увеличить концентрацию декстрометорфана в организме до уровня, значительно превышающего терапевтические концентрации. Это повышает риск токсического воздействия декстрометорфана на пациента и может вызвать возбуждение, спутанность сознания, тремор, бессонницу, диарею и дыхательную недостаточность, а также повышает риск серотонинового синдрома. Мощными ингибиторами ферментов CYP 2D6 являются флуоксетин, пароксетин, хинидин и тербинафин. При одновременном применении с хинидином концентрация декстрометорфана повышается в плазме крови в 20 раз. Амиодарон, флекаинид, пропафенон, сертралин, бупропион, метадон, цинакальцет, галоперидол, перфеназин и тиоридазин также оказывают подобное влияние на метаболизм декстрометорфана. При необходимости одновременного применения ингибиторов CYP 2D6 и декстрометорфана следует тщательно следить за состоянием пациента и своевременно корректировать дозу, если это необходимо.
С НПВП группы ингибиторов ЦОГ-2. Коксибы, а именно целекоксиб, парекоксиб и вальдекоксиб, могут повышать концентрацию декстрометорфана в крови вследствие ингибирования его печеночного метаболизма. Не следует применять этот препарат с грейпфрутами и грейпфрутовым соком вследствие угнетения ферментов CYP 2D6 и CYP 3А4 и повышения уровня декстрометорфана в крови.
Левоцетиризин.
Исследований по взаимодействию левоцетиризина с другими лекарственными средствами не проводилось.
Результаты исследования рацемической соединения цетиризина свидетельствуют, что одновременное применение с антипирином, псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипизидом или диазепамом не вызывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий.
Сочетанное применение с теофиллином (400 мг/сут) снижает на 16% общий клиренс цетиризина (кинетика теофиллина не изменяется). Во время исследования многократного введения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг/сут) степень экспозиции цетиризина увеличивалась примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира несколько снижалось (–11%) при сочетанном применении цетиризина.
Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении препарата в терапевтических дозах. Однако следует избегать применения этих лекарственных средств.
Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но одновременное употребление пищи снижает скорость абсорбции.
Одновременное применение цетиризина или левоцетиризина с алкоголем или другими депрессантами ЦНС у чувствительных пациентов может привести к дополнительному снижению внимания и способности к выполнению работы.
Передозировка
симптомы. Передозировка левоцетиризина может вызвать у взрослых сонливость, а у детей — начальное возбуждение и повышенную раздражительность с последующей сонливостью.
Передозировка декстрометорфана может вызвать тошноту, рвоту, угнетение ЦНС, головокружение, дизартрию, миоклонус, нистагм, сонливость, ступор, тремор, возбуждение, спутанность сознания, угнетение дыхания, кардиотоксичность (тахикардия, аномальная ЭКГ, включая удлинение интервала Q–Tc), атаксию, токсический психоз со зрительными галлюцинациями, повышенной возбудимостью. При чрезмерной передозировке могут наблюдаться следующие симптомы: кома, угнетение дыхания, судороги.
Лечение. Симптоматическая и поддерживающая терапия. Вскоре после передозировки может быть эффективным промывание желудка и применение сорбентов. Специфического антидота к левоцетиризину нет. Бессимптомным пациентам, у которых передозировка декстрометорфаном произошла в течение последнего часа, можно дать активированный уголь. Пациентам, у которых прием декстрометорфана повлек за собой угнетение сознания или кому, можно назначать налоксон в обычных дозах, как при лечении передозировки опиоидов.
При развитии судорог следует применять бензодиазепины; при гипертермии, обусловленной серотониновым синдромом, бензодиазепины и физические методы охлаждения.
Как антидот к декстрометорфану для детей можно применять налоксон, а также инфузионную терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.