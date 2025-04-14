Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
391,75
Экономия при брони: -18,05 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
387,41
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
347,81
Экономия при брони: -15,93 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
329,93
Экономия при брони: -20,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
232,69
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
344,25
Экономия при брони: -21,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
387,87
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences