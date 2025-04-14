Киев
Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)

Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 264 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
295,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
319,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
334,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
391,75
Экономия при брони: -18,05 грн
373,70 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
318,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
229,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
387,41
Экономия при брони: -14,33 грн
373,08 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
347,81
Экономия при брони: -15,93 грн
331,88 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
333,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
334,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
329,93
Экономия при брони: -20,72 грн
309,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
319,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
232,69
Экономия при брони: -11,91 грн
220,78 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
97,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
344,25
Экономия при брони: -21,60 грн
322,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
212,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
387,87
Экономия при брони: -14,67 грн
373,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
194,90 грн
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