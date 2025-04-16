Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
306,04
Экономия при брони: -9,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
339,70
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
250,30
Экономия при брони: -37,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
341,98
Экономия при брони: -30,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
332,50
Экономия при брони: -21,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,50
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
237,32
Экономия при брони: -25,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
214,57
Экономия при брони: -13,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
351,50
Экономия при брони: -52,34 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
345,74
Экономия при брони: -47,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
392,50
Экономия при брони: -74,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
336,03
Экономия при брони: -19,96 грн