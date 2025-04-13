Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 682 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
332,00
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,80
Экономия при брони: -33,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
328,43
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
337,91
Экономия при брони: -24,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
261,80
Экономия при брони: -46,69 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
329,48
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
386,49
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,80
Экономия при брони: -33,30 грн