Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
331,23
Экономия при брони: -21,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80
Экономия при брони: -58,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,50
Экономия при брони: -38,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -58,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
105,17
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
340,56
Экономия при брони: -24,50 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
118,38
Экономия при брони: -12,95 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
392,20
Экономия при брони: -75,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
249,92
Экономия при брони: -38,75 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
261,60
Экономия при брони: -50,43 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -58,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences