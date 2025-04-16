Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
237,12
Экономия при брони: -27,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
339,27
Экономия при брони: -36,44 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
324,00
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
321,41
Экономия при брони: -17,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
333,11
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
335,36
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
311,81
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
332,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
356,07
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
348,47
Экономия при брони: -47,26 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
308,04
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
316,05
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences