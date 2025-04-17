Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
221,44
Экономия при брони: -10,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,85
Экономия при брони: -11,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
332,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
225,95
Экономия при брони: -21,92 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
249,92
Экономия при брони: -39,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
335,94
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
221,64
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
330,12
Экономия при брони: -24,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
338,45
Экономия при брони: -32,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
218,89
Экономия при брони: -14,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
211,15
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
327,89
Экономия при брони: -11,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences