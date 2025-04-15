Цетло® Плюс (Cetlo® Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
363,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
330,66
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
332,00
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
327,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
327,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
392,50
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
344,51
Экономия при брони: -60,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,70
Экономия при брони: -59,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
334,60
Экономия при брони: -33,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
97,40
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
222,24
Экономия при брони: -21,44 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
374,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
329,80
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
340,07
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
333,23
Экономия при брони: -29,73 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цетло® Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Organosyn Life Sciences
327,00
Экономия при брони: -24,00 грн