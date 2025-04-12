Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Батончик кокосовый (Coconut bar)

6 препаратовНайти все в аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от 12,91 грн
в 168 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
40 г №1
Витапак
от 13,00 грн
в 16 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от 13,99 грн
в 8 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
40 г №1
Витапак
от 38,12 грн
в 8 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В БЕЛОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В БЕЛОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от 15,50 грн
в 3 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК С АРОМАТОМ "PINA COLADA" В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК С АРОМАТОМ "PINA COLADA" В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от 15,33 грн
в 1 аптеке
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от 12,91 грн
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