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Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Батончик кокосовый (Coconut bar)
6 препаратов
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от
12,91
грн
в 168 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
40 г №1
Витапак
от
13,00
грн
в 16 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от
13,99
грн
в 8 аптеках
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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"
40 г №1
Витапак
от
38,12
грн
в 8 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В БЕЛОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от
15,50
грн
в 3 аптеках
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК С АРОМАТОМ "PINA COLADA" В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR"
40 г №1
Витапак
от
15,33
грн
в 1 аптеке
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Цены в
Киев
от
12,91
грн
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Характеристики
Производитель
Витапак
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
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