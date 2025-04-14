Батончик кокосовый (Coconut bar)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,63
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,31
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,26
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,33
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,30
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,35
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,43
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,52
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,28
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,70
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,24
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,83
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,78
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,42
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,90
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,92
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,17
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,87
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,75
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,42
Экономия при брони: -1,63 грн