Батончик кокосовый (Coconut bar)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,93
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,16
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,24
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
25,33
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,77
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,22
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,59
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,57
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,93
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,15
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,40
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,15
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,92
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,07
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,20
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,63
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,27
Экономия при брони: -1,48 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г №1
Витапак
39,30
Экономия при брони: -1,18 грн