Батончик кокосовый (Coconut bar)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,50
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,80
Экономия при брони: -1,15 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,50
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,28
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,69
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,19
Экономия при брони: -1,40 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г №1
Витапак
39,30
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,63
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,27
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,42
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,73
Экономия при брони: -0,94 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г №1
Витапак
13,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
25,96
Экономия при брони: -1,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
19,20
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,03
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,01
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,10
Экономия при брони: -5,15 грн
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,50
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,04
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,03
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,99
Экономия при брони: -1,34 грн