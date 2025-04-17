Батончик кокосовый (Coconut bar)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
16,80
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,14
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,73
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,82
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,31
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,61
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,45
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,58
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,70
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,24
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,22
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
16,51
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,21
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,96
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
16,41
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,62
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,78
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,04
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,70
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,86
Экономия при брони: -1,21 грн