Батончик кокосовый (Coconut bar)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,18
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,49
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,89
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,96
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,98
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,78
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,77
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,11
Экономия при брони: -1,32 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г №1
Витапак
39,30
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,57
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,02
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,90
Экономия при брони: -1,25 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г №1
Витапак
13,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,95
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,32
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,04
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,01
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,10
Экономия при брони: -1,31 грн