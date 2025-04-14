Батончик кокосовый (Coconut bar)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,81
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,17
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,67
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,58
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,81
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,12
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,76
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,82
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,27
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
19,81
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,67
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,99
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
18,20
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,65
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,10
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,80
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
25,51
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,15
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,97
Экономия при брони: -1,32 грн