Батончик кокосовый (Coconut bar)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,37
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,94
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,04
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,90
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
21,12
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,77
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,23
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,72
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
20,67
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,66
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,81
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,87
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,21
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,48
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
22,68
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,15
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
24,61
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,98
Экономия при брони: -1,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,10
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ КОКОСОВЫЙ БАТОНЧИК В МОЛОЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРИ тм "COCO BAR" 40 г №1
Витапак
23,21
Экономия при брони: -1,42 грн