Фармакокинетические взаимодействия.

Доступные данные о взаимодействии указывают на индукцию системы цитохрома Р450 экстрактом травы зверобоя обыкновенного (особенно CYP3A4) с одной стороны и индукцию транспортных белков (Р-гликопротеина, например, при одновременном применении с дигоксином), с другой стороны. Это может привести к снижению концентрации в плазме крови и к ослаблению лечебного эффекта лекарственных препаратов, применяемых комбинированно, а также к потенциально серьезным последствиям (особенно это касается веществ с узким терапевтическим диапазоном).

Уровни в плазме крови лекарственных средств, способных взаимодействовать и/или их влияние, особенно имеющих узкий терапевтический диапазон, необходимо тщательно контролировать в начале и в конце лечения, а также в случае изменений в дозировке препарата зверобоя обыкновенного.

Внезапное прекращение применения препарата зверобоя обыкновенного может привести к увеличению концентрации в плазме крови одновременно введенных лекарственных средств и к токсическому действию.

В случае случайного приема препарата экстракта зверобоя обыкновенного вместе с веществами, которые способны взаимодействовать, применение экстракта зверобоя обыкновенного прекращают постепенно.

Иммуносупрессоры (циклоспорин, такролимус, сиролимус).

Пациенты с подавленной иммунной системой в результате применения циклоспорина, такролимуса или сиролимуса не должны одновременно применять препарат зверобоя обыкновенного. Зверобой обыкновенный приводит к быстрому и значительному снижению уровней в плазме крови и потере иммуносупрессивного эффекта с потенциально серьезными последствиями (отторжение трансплантата).

Антиретровирусные вещества из группы ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы и ингибиторы протеиназы.

При лечении с применением ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (например, невирапина) и ингибиторов протеиназы (например, индинавира), применение препарата Ремотив противопоказано. Исследования на добровольцах показали, что 2-недельный прием стандартизированного препарата зверобоя обыкновенного приводит к значительному снижению концентрации индинавира. Вполне возможно, что экстракт зверобоя обыкновенного также приводит к снижению уровней в плазме крови и обладает тормозящим действием на другие ингибиторы протеиназы (метаболизм которых, прежде всего, зависит от CYP3A4).

Цитостатики (иматиниб, иринотекан).

Иматиниб: во время лечения с применением иматиниба применение препарата Ремотив противопоказано. Во время исследования взаимодействия лекарственных средств на добровольцах комбинированное применение зверобоя обыкновенного в течение 2 недель привело к уменьшению зависимости концентрации от времени (AUC) иматиниба на 32%, за период полураспада с 12,8 до 9,0 ч, снижению Cmax на 18% и повышению клиренса иматиниба на 43%. Эти изменения были статистически значимыми и были подтверждены в другом исследовании.

Иринотекан: во время лечения с применением иринотекана применение препарата Ремотив противопоказано.

Во время комбинированной терапии иринотеканом и зверобоем обыкновенным, AUC активного метаболита иринотекана SN-38 снизилась на 42% по сравнению с группой, получавшей монотерапию иринотеканом. Возможно взаимодействие с другими цитостатиками, в метаболизме которых участвуют CYP-ферменты и P-гликопротеины.

Антикоагулянты кумаринового типа (например, аценокумарол, фенпрокумон, варфарин).

Пациенты, принимающие антикоагулянты внутрь не должны лечиться зверобоем, потому что это влияет на их антикоагулянтное действие (риск тромбоэмболизма).

Дигоксин.

Одновременное применение с дигоксином привело к значительному снижению уровня дигоксина на 20–25%. Таким образом, комбинированное применение зверобоя обыкновенного и дигоксина противопоказано.

Гормональные контрацептивы.

Зверобой обыкновенный может привести к снижению эффективности гормональных контрацептивов (например, препаратов, вводимых перорально, инъекционных депо- препаратов, подкожных имплантантов, трансдермальных, внутриматочных и вагинальных препаратов гормонального действия). Сообщалось о нескольких случаях временного кровотечения, связанного с применением контрацептивов с низким дозированием (содержание этинилэстрадиола составляет 30 мкг или меньше). Сообщалось даже об отдельных случаях нежелательной беременности при комбинированном применении гормональных контрацептивов и зверобоя обыкновенного.

Метадон.

Применение зверобоя обыкновенного может привести к заметному снижению эффективности и уменьшению концентрации метадона.

Теофиллин.

Теофиллин метаболизируется посредством CYP1A2. Исследование возможности индукции CYP1A2 препаратом Ремотив не проводились. Исследования с применением других экстрактов зверобоя обыкновенного не показали клинически значимого влияния на метаболизм теофиллина.

Противоэпилептические средства.

Карбамазепин не взаимодействует с экстрактом зверобоя обыкновенного. Нет доступных данных о взаимодействии с другими антиконвульсантами. За счет их метаболизма следующие антиконвульсанты следует принимать с особой осторожностью в сочетании со зверобоем обыкновенным: фенитоин, мефенитоин, фенобарбитал, примидон, месуксимид.

Другие средства.

Не исключено, что экстракт зверобоя обыкновенного также влияет на метаболизм других веществ, например, некоторых гиполипидемических веществ (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, такие как симвастатин, однако не правастатин), мидазолама и стероидных гормонов, вводимых перорально или внутривенно. Поэтому зверобой обыкновенный следует применять с осторожностью при комбинированной терапии с этими лекарственными средствами.

Фармакодинамические взаимодействия.

Антидепрессанты и другие серотонинергические вещества (такие как буспирон, амитриптилин, нортриптилин, циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин, триптаны, нефазолон, дулоксетин, венлафаксин, L-триптофан, литий, трамадол, линезолид и другие).

Следует с осторожностью и под постоянным наблюдением принимать комбинированную терапию препаратом Ремотив и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина или другими серотонинергическими лекарственными средствами, поскольку очень редко могут возникать нежелательные эффекты (серотониновый синдром) в виде вегетативных дисфункций (например, повышенное потоотделение, тахикардия, диарея, лихорадка ), психических (например, волнение, дезориентация) и моторных изменений (например, дрожь или миоклония).