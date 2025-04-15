Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
489,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
489,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
489,00
Экономия при брони: -48,90 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
491,66
Экономия при брони: -31,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
499,52
Экономия при брони: -18,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
363,78
Экономия при брони: -42,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
333,14
Экономия при брони: -12,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
585,60 грн