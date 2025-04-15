Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
512,66
Экономия при брони: -32,07 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
550,30
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
363,78
Экономия при брони: -42,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
483,46
Экономия при брони: -26,75 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
550,30
Экономия при брони: -68,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
500,68
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
330,49
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
493,22
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
550,30
Экономия при брони: -68,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
550,30
Экономия при брони: -68,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
538,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
545,40
Экономия при брони: -63,80 грн