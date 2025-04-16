Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
503,35
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
479,51
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
574,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa