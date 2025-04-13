Киев (адрес не указан)
Доступно в 309 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
538,66
Экономия при брони: -31,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
502,04
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
504,81
Экономия при брони: -21,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
1 социальна аптека
Киев, ул. Константиновская, 21
2.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa