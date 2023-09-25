для приготовления отвара 7,5 г травы заливают стаканом кипятка, кипятят 10 мин, остужают, процеживают, принимают внутрь (при колите, диарее) по ½ стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды; применяют также для полоскания полости рта.

Внутрь взрослым назначают по 60 мг сухого экстракта 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 7 лет — 60–120 мг/сут. Длительность лечения зависит от клинического эффекта и может составлять несколько месяцев.