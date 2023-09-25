ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ* (HYPERICUM PERFORATUM*) Действующее вещество
содержит флавоноиды (не менее 1,5%), азулен, гиперозид, эфирное масло и другие вещества. Вяжущее, противомикробное средство. Входящий в состав экстракта зверобоя гиперицин (425 мг сухого экстракта травы зверобоя эквивалентны 0,75–1,3 мг общего гиперицина) оказывает антидепрессивное действие, механизм которого сходен с механизмом дейстивия антидепрессантов класса неселективных ингибиторов МАО, а также, вероятно, обусловлен ингибированием обратного захвата серотонина, тропностью к ГАМК- и бензодиазепиновым рецепторам.
гастроэнтерит, колит, стоматит, гингивит, фарингит. Внутрь применяют в виде сухого экстракта в качестве антидепрессанта при депрессии средней и легкой степени.
для приготовления отвара 7,5 г травы заливают стаканом кипятка, кипятят 10 мин, остужают, процеживают, принимают внутрь (при колите, диарее) по ½ стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды; применяют также для полоскания полости рта.
Внутрь взрослым назначают по 60 мг сухого экстракта 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 7 лет — 60–120 мг/сут. Длительность лечения зависит от клинического эффекта и может составлять несколько месяцев.
повышенная чувствительность.
возможны аллергические реакции, фотосенсибилизация.