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Активные вещества — “З”ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ* (HYPERICUM PERFORATUM*)

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ* (HYPERICUM PERFORATUM*) Действующее вещество

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Найдено: 16 препаратов
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 515 аптеках
от 43,50 грн
Цены в аптеках
Нейроплант таблетки, покрытые оболочкой, № 20; Schwabe
Нейроплант Таблетки, покрытые оболочкой, № 20 Schwabe
В 412 аптеках
от 344,06 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Зверобоя трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 247 аптеках
от 33,91 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Зверобоя трава Трава, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 188 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Зверобоя трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 179 аптеках
от 27,70 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Лубныфарм
Зверобоя трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Лубныфарм
В 178 аптеках
от 34,25 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Тернофарм
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Тернофарм
В 154 аптеках
от 56,00 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 4 аптеках
от 35,57 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Зверобоя трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 3 аптеках
от 38,52 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 1 аптеке
от 51,50 грн
Цены в аптеках
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, тм ecocode, тм ecocode, № 1; Тернофарм
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, тм ecocode, тм ecocode, № 1 Тернофарм
В 65 аптеках других городов
от 18,26 грн
Цены в других городах
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Зверобоя трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Зверобоя трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Депривит таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Депривит Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
Нет в наличии
Зверобоя трава трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Зверобоя трава Трава, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Amaxa LTD
Ремотив Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Amaxa LTD
Нет в наличии
Форма выпуска: трава высушенная, таблетки п/о, капсулы.

содержит флавоноиды (не менее 1,5%), азулен, гиперозид, эфирное масло и другие вещества. Вяжущее, противомикробное средство. Входящий в состав экстракта зверобоя гиперицин (425 мг сухого экстракта травы зверобоя эквивалентны 0,75–1,3 мг общего гиперицина) оказывает антидепрессивное действие, механизм которого сходен с механизмом дейстивия антидепрессантов класса неселективных ингибиторов МАО, а также, вероятно, обусловлен ингибированием обратного захвата серотонина, тропностью к ГАМК- и бензодиазепиновым рецепторам.

гастроэнтерит, колит, стоматит, гингивит, фарингит. Внутрь применяют в виде сухого экстракта в качестве антидепрессанта при депрессии средней и легкой степени.

для приготовления отвара 7,5 г травы заливают стаканом кипятка, кипятят 10 мин, остужают, процеживают, принимают внутрь (при колите, диарее) по ½ стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды; применяют также для полоскания полости рта.
Внутрь взрослым назначают по 60 мг сухого экстракта 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 7 лет — 60–120 мг/сут. Длительность лечения зависит от клинического эффекта и может составлять несколько месяцев.

повышенная чувствительность.

возможны аллергические реакции, фотосенсибилизация.