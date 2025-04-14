Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
510,45
Экономия при брони: -20,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
348,64
Экономия при брони: -29,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
519,21
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
165,84
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
510,39
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
577,60 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
475,39
Экономия при брони: -18,68 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
518,42
Экономия при брони: -34,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
480,62
Экономия при брони: -23,91 грн