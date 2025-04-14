Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
486,90
Экономия при брони: -27,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
164.6 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
164.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
164.9 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
165.0 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
165.3 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Ремотив таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Amaxa
586,90 грн