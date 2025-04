фармакодинамика

Лозартан калия/гидрохлоротиазид . Известно, что компоненты препарата лозартан калия/гидрохлоротиазид оказывают аддитивное гипотензивное действие, снижая уровень АД в большей степени, чем каждый из компонентов в отдельности. Считается, что данный эффект обусловлен взаимодополняющим влиянием обоих компонентов. Кроме того, в результате диуретического действия гидрохлоротиазид повышает активность ренина и секрецию альдостерона, снижает содержание калия и повышает уровень ангиотензина II в плазме крови. Лозартан блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II и путем угнетения альдостерона, способствуя уменьшению потерь ионов калия, вызванных диуретиком.

Установлено, что лозартан оказывает слабое временное урикозурическое действие. Известно, что гидрохлоротиазид вызывает умеренное повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови; комбинация лозартана и гидрохлоротиазида способствует уменьшению выраженности гиперурикемии, связанной с приемом диуретика.

Антигипертензивный эффект лозартана калия/гидрохлоротиазида продолжается в течение 24 ч и сохраняется при непрерывном лечении. Препарат клинически значимо не влияет на ЧСС. Известно, что после 12 нед применения комбинации лозартана калия и гидрохлоротиазида (50 мг/12,5 мг) минимальный показатель диастолического АД в положении пациента сидя снижался в среднем на 13,2 мм рт. ст.

Лозартан калия/гидрохлоротиазид является эффективным средством для снижения АД у мужчин и женщин, лиц негроидной расы и представителей других рас, пациентов молодого и пожилого возраста (>65 лет) при любой степени тяжести гипертонической болезни.

Лозартан . Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА) (типа АТ 1 ) для перорального применения. Ангиотензин II является мощным вазоконстриктором, главным активным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и важным фактором в патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с АТ 1 -рецепторами во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце) и определяет ряд важных биологических эффектов, включая вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию клеток гладких мышц. Лозартан селективно блокирует АТ 1 -рецепторы. В исследованиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит — карбоксильная кислота (E3174) блокируют все физиологически значимые эффекты ангиотензина II независимо от источника или пути его синтеза.

Лозартан не оказывает агонистического эффекта и не блокирует рецепторы других гормонов или ионные каналы, играющих важную роль в регуляции функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лозартан не угнетает АПФ (кининазу II) — фермент, способствующий распаду брадикинина. Следовательно, не происходит усиления нежелательных эффектов, обусловленных брадикинином.

При применении лозартана наблюдается угнетение отрицательного обратного влияния ангиотензина II на секрецию ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Повышение активности ренина приводит к росту концентрации ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на это, антигипертензивная активность и снижение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективную блокаду рецепторов ангиотензина II. После прекращения лечения лозартаном активность ренина в плазме крови и концентрация ангиотензина II возвращаются к исходным значениям в течение 3 дней.

Лозартан и его основной активный метаболит проявляют более высокое сродство к АТ 1 -рецепторам, чем к АТ 2 -рецепторам. В пересчете на массу активный метаболит в 10–40 раз активнее, чем лозартан.

Известно, что частота возникновения кашля у пациентов, получающих лозартан или гидрохлоротиазид, аналогична и была значительно ниже, чем при применении ингибиторов АПФ.

У недиабетических пациентов с АГ и протеинурией при применении лозартана калия отмечали значительное снижение уровня протеинурии, фракционной экскреции альбумина и IgG в плазме крови. Лозартан поддерживает уровень клубочковой фильтрации и снижает фильтрационную фракцию. В целом лозартан способствует снижению концентрации мочевой кислоты в плазме крови (обычно <0,4 мг/дл), которая сохраняется при проведении длительной терапии.

Лозартан не влияет на вегетативные рефлексы и не обладает устойчивым влиянием на уровень норэпинефрина в плазме крови.

У пациентов с левожелудочковой сердечной недостаточностью на фоне применения лозартана в дозах 25 и 50 мг отмечали положительные гемодинамический и нейрогормональный эффекты, для которых характерны повышение сердечного индекса и снижение давления заклинивания в легочных капиллярах, системного сосудистого сопротивления, среднего АД и ЧСС, а также снижение уровня циркулирующего альдостерона и норадреналина соответственно. Возникновение артериальной гипотензии у больных сердечной недостаточностью зависит от дозы.

В двух крупных плацебо-контролируемых исследованиях (ONTARGET и NEPHRON D) изучали преимущества сочетанного применения ингибиторов АПФ и АРА. Из исследований известно, что одновременное применение ингибиторов АПФ с АРА у пациентов с наличием в анамнезе сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний или сахарного диабета II типа с признаками поражения органов-мишеней не оказывало существенного положительного влияния на функцию почек и/или сердечно-сосудистой системы и показатели смертности, при этом отмечали повышенный риск возникновения гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии по сравнению с монотерапией. В связи с этим не рекомендуется сочетанное применение ингибиторов АПФ и АРА у пациентов с диабетической нефропатией.

В исследовании ALTITUDE, проводившемся с целью проверки преимуществ добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или АРА у пациентов с диабетом II типа и хроническим заболеванием почек и/или сердечно-сосудистой системы, выявлен высокий риск неблагоприятных исходов, и исследование было остановлено. Сердечно-сосудистую смерть и инсульт регистрировли гораздо чаще в группе, где применяли алискирен, чем в группе плацебо, кроме того нежелательные явления и серьезные побочные эффекты, такие как гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушение функции почек, также являлись более распространенными в группе, получавшей алискирен, чем в группе плацебо.

Гидрохлоротиазид . Гидрохлоротиазид относится к группе тиазидных диуретиков с до конца невыясненным механизмом антигипертензивного действия. Тиазиды влияют на ренальный тубулярный механизм реабсорбции электролитов, тем самым непосредственно повышая выведение натрия и хлора в примерно одинаковых количествах. Благодаря диуретическому действию гидрохлоротиазида снижается объем плазмы крови, повышается активность ренина в плазме крови и секреция альдостерона с последующим увеличением выведения калия и бикарбоната с мочой и снижением уровня калия в плазме крови. Вероятно, из-за блокады РААС одновременное применение АРА уменьшает потерю калия, связанную с применением диуретиков тиазидного ряда.

После приема диуретический эффект отмечается в течение 2 ч, достигая пика примерно через 4 ч и продолжается около 6–12 ч. Антигипертензивный эффект сохраняется до 24 ч.

Фармакокинетика

Лозартан. А бсорбция . После приема внутрь лозартан хорошо всасывается и подвергается пресистемному метаболизму с образованием активного метаболита карбоксильной кислоты и других неактивных метаболитов. Системная биодоступность таблеток лозартана составляет ≈33%. C max лозартана и его активного метаболита достигается в течение 1 ч и 3–4 ч соответственно. При приеме препарата во время еды не отмечали клинически значимого влияния на концентрацию лозартана в плазме крови.

Распределение . Более 99% дозы лозартана и его активного метаболита связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л. Из исследований на животных известно, что лозартан проникает в незначительных количествах через ГЭБ или не проникает.

Метаболизм . Примерно 14% дозы лозартана, введенной в/в или принятой внутрь, превращается в его активный метаболит. После приема и в/в введения радиоактивно меченного 14C-лозартана калия радиоактивность циркулирующей плазмы крови прежде всего была связана с присутствием лозартана и его активного метаболита. Кроме активного метаболита, образуются и неактивные метаболиты, включая два основных, образующихся в процессе гидроксилирования бутилового радикала, и один второстепенный метаболит — N-2-тетразол-глюкуронид.

Выведение . Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет примерно 74 и 26 мл/мин соответственно. При пероральном приеме лозартана около 4% дозы выводится в неизмененном виде с мочой и около 6% дозы — с мочой в виде активного метаболита. Лозартан и его активный метаболит имеют линейную фармакокинетику при пероральном приеме лозартана калия в дозах до 200 мг.

После перорального приема концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови снижаются полиэкспоненциально с конечным T 1/2 ≈2 и ≈6–9 ч соответственно. При приеме препарата в дозе 100 мг 1 раз в сутки не происходит значимой кумуляции в плазме крови ни лозартана, ни его активного метаболита.

Выведение лозартана и его метаболитов происходит с желчью и мочой. После перорального приема радиоактивно меченного 14С-лозартана примерно 35% радиоактивной метки определяли в моче и примерно 58% — в кале.

Гидрохлоротиазид. Распределение . Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, однако не проникает через ГЭБ.

Выведение . Гидрохлоротиазид не подвергается метаболизму и быстро выделяется почками в неизмененном виде. При анализе показателей уровня препарата в плазме крови в течение 24 ч установлено, что T ½ находится в пределах от 5,6 до 14,8 ч. После перорального приема не менее чем 61% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч.

Фармакокинетика у особых групп пациентов. Концентрация лозартана и его активного метаболита в плазме крови, а также степень абсорбции гидрохлоротиазида у пациентов пожилого возраста и более молодых пациентов с АГ существенно не отличаются.

После приема внутрь концентрация лозартана и его активного метаболита в плазме крови пациентов с легкой и средней степенью алкогольного цирроза печени была соответственно в 5 и 1,7 раза выше по сравнению с показателями у добровольцев молодого возраста.

При гемодиализе лозартан и его активный метаболит не удаляются из организма.