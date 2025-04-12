Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Лозартан Плюс-Тева инструкция по применению
Состав
Лозартан калий - 50 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Лозартан калия/гидрохлоротиазид. Известно, что компоненты препарата лозартан калия/гидрохлоротиазид оказывают аддитивное гипотензивное действие, снижая уровень АД в большей степени, чем каждый из компонентов в отдельности. Считается, что данный эффект обусловлен взаимодополняющим влиянием обоих компонентов. Кроме того, в результате диуретического действия гидрохлоротиазид повышает активность ренина и секрецию альдостерона, снижает содержание калия и повышает уровень ангиотензина II в плазме крови. Лозартан блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II и путем угнетения альдостерона, способствуя уменьшению потерь ионов калия, вызванных диуретиком.
Установлено, что лозартан оказывает слабое временное урикозурическое действие. Известно, что гидрохлоротиазид вызывает умеренное повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови; комбинация лозартана и гидрохлоротиазида способствует уменьшению выраженности гиперурикемии, связанной с приемом диуретика.
Антигипертензивный эффект лозартана калия/гидрохлоротиазида продолжается в течение 24 ч и сохраняется при непрерывном лечении. Препарат клинически значимо не влияет на ЧСС. Известно, что после 12 нед применения комбинации лозартана калия и гидрохлоротиазида (50 мг/12,5 мг) минимальный показатель диастолического АД в положении пациента сидя снижался в среднем на 13,2 мм рт. ст.
Лозартан калия/гидрохлоротиазид является эффективным средством для снижения АД у мужчин и женщин, лиц негроидной расы и представителей других рас, пациентов молодого и пожилого возраста (>65 лет) при любой степени тяжести гипертонической болезни.
Лозартан. Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА) (типа АТ1) для перорального применения. Ангиотензин II является мощным вазоконстриктором, главным активным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и важным фактором в патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с АТ1-рецепторами во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце) и определяет ряд важных биологических эффектов, включая вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию клеток гладких мышц. Лозартан селективно блокирует АТ1-рецепторы. В исследованиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит — карбоксильная кислота (E3174) блокируют все физиологически значимые эффекты ангиотензина II независимо от источника или пути его синтеза.
Лозартан не оказывает агонистического эффекта и не блокирует рецепторы других гормонов или ионные каналы, играющих важную роль в регуляции функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лозартан не угнетает АПФ (кининазу II) — фермент, способствующий распаду брадикинина. Следовательно, не происходит усиления нежелательных эффектов, обусловленных брадикинином.
При применении лозартана наблюдается угнетение отрицательного обратного влияния ангиотензина II на секрецию ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Повышение активности ренина приводит к росту концентрации ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на это, антигипертензивная активность и снижение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективную блокаду рецепторов ангиотензина II. После прекращения лечения лозартаном активность ренина в плазме крови и концентрация ангиотензина II возвращаются к исходным значениям в течение 3 дней.
Лозартан и его основной активный метаболит проявляют более высокое сродство к АТ1-рецепторам, чем к АТ2-рецепторам. В пересчете на массу активный метаболит в 10–40 раз активнее, чем лозартан.
Известно, что частота возникновения кашля у пациентов, получающих лозартан или гидрохлоротиазид, аналогична и была значительно ниже, чем при применении ингибиторов АПФ.
У недиабетических пациентов с АГ и протеинурией при применении лозартана калия отмечали значительное снижение уровня протеинурии, фракционной экскреции альбумина и IgG в плазме крови. Лозартан поддерживает уровень клубочковой фильтрации и снижает фильтрационную фракцию. В целом лозартан способствует снижению концентрации мочевой кислоты в плазме крови (обычно <0,4 мг/дл), которая сохраняется при проведении длительной терапии.
Лозартан не влияет на вегетативные рефлексы и не обладает устойчивым влиянием на уровень норэпинефрина в плазме крови.
У пациентов с левожелудочковой сердечной недостаточностью на фоне применения лозартана в дозах 25 и 50 мг отмечали положительные гемодинамический и нейрогормональный эффекты, для которых характерны повышение сердечного индекса и снижение давления заклинивания в легочных капиллярах, системного сосудистого сопротивления, среднего АД и ЧСС, а также снижение уровня циркулирующего альдостерона и норадреналина соответственно. Возникновение артериальной гипотензии у больных сердечной недостаточностью зависит от дозы.
В двух крупных плацебо-контролируемых исследованиях (ONTARGET и NEPHRON D) изучали преимущества сочетанного применения ингибиторов АПФ и АРА. Из исследований известно, что одновременное применение ингибиторов АПФ с АРА у пациентов с наличием в анамнезе сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний или сахарного диабета II типа с признаками поражения органов-мишеней не оказывало существенного положительного влияния на функцию почек и/или сердечно-сосудистой системы и показатели смертности, при этом отмечали повышенный риск возникновения гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии по сравнению с монотерапией. В связи с этим не рекомендуется сочетанное применение ингибиторов АПФ и АРА у пациентов с диабетической нефропатией.
В исследовании ALTITUDE, проводившемся с целью проверки преимуществ добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или АРА у пациентов с диабетом II типа и хроническим заболеванием почек и/или сердечно-сосудистой системы, выявлен высокий риск неблагоприятных исходов, и исследование было остановлено. Сердечно-сосудистую смерть и инсульт регистрировли гораздо чаще в группе, где применяли алискирен, чем в группе плацебо, кроме того нежелательные явления и серьезные побочные эффекты, такие как гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушение функции почек, также являлись более распространенными в группе, получавшей алискирен, чем в группе плацебо.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид относится к группе тиазидных диуретиков с до конца невыясненным механизмом антигипертензивного действия. Тиазиды влияют на ренальный тубулярный механизм реабсорбции электролитов, тем самым непосредственно повышая выведение натрия и хлора в примерно одинаковых количествах. Благодаря диуретическому действию гидрохлоротиазида снижается объем плазмы крови, повышается активность ренина в плазме крови и секреция альдостерона с последующим увеличением выведения калия и бикарбоната с мочой и снижением уровня калия в плазме крови. Вероятно, из-за блокады РААС одновременное применение АРА уменьшает потерю калия, связанную с применением диуретиков тиазидного ряда.
После приема диуретический эффект отмечается в течение 2 ч, достигая пика примерно через 4 ч и продолжается около 6–12 ч. Антигипертензивный эффект сохраняется до 24 ч.
Фармакокинетика
Лозартан. Абсорбция. После приема внутрь лозартан хорошо всасывается и подвергается пресистемному метаболизму с образованием активного метаболита карбоксильной кислоты и других неактивных метаболитов. Системная биодоступность таблеток лозартана составляет ≈33%. Cmax лозартана и его активного метаболита достигается в течение 1 ч и 3–4 ч соответственно. При приеме препарата во время еды не отмечали клинически значимого влияния на концентрацию лозартана в плазме крови.
Распределение. Более 99% дозы лозартана и его активного метаболита связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л. Из исследований на животных известно, что лозартан проникает в незначительных количествах через ГЭБ или не проникает.
Метаболизм. Примерно 14% дозы лозартана, введенной в/в или принятой внутрь, превращается в его активный метаболит. После приема и в/в введения радиоактивно меченного 14C-лозартана калия радиоактивность циркулирующей плазмы крови прежде всего была связана с присутствием лозартана и его активного метаболита. Кроме активного метаболита, образуются и неактивные метаболиты, включая два основных, образующихся в процессе гидроксилирования бутилового радикала, и один второстепенный метаболит — N-2-тетразол-глюкуронид.
Выведение. Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет примерно 74 и 26 мл/мин соответственно. При пероральном приеме лозартана около 4% дозы выводится в неизмененном виде с мочой и около 6% дозы — с мочой в виде активного метаболита. Лозартан и его активный метаболит имеют линейную фармакокинетику при пероральном приеме лозартана калия в дозах до 200 мг.
После перорального приема концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови снижаются полиэкспоненциально с конечным T1/2 ≈2 и ≈6–9 ч соответственно. При приеме препарата в дозе 100 мг 1 раз в сутки не происходит значимой кумуляции в плазме крови ни лозартана, ни его активного метаболита.
Выведение лозартана и его метаболитов происходит с желчью и мочой. После перорального приема радиоактивно меченного 14С-лозартана примерно 35% радиоактивной метки определяли в моче и примерно 58% — в кале.
Гидрохлоротиазид. Распределение. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, однако не проникает через ГЭБ.
Выведение. Гидрохлоротиазид не подвергается метаболизму и быстро выделяется почками в неизмененном виде. При анализе показателей уровня препарата в плазме крови в течение 24 ч установлено, что T½ находится в пределах от 5,6 до 14,8 ч. После перорального приема не менее чем 61% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч.
Фармакокинетика у особых групп пациентов. Концентрация лозартана и его активного метаболита в плазме крови, а также степень абсорбции гидрохлоротиазида у пациентов пожилого возраста и более молодых пациентов с АГ существенно не отличаются.
После приема внутрь концентрация лозартана и его активного метаболита в плазме крови пациентов с легкой и средней степенью алкогольного цирроза печени была соответственно в 5 и 1,7 раза выше по сравнению с показателями у добровольцев молодого возраста.
При гемодиализе лозартан и его активный метаболит не удаляются из организма.
Показания Лозартан Плюс-Тева
эссенциальная АГ у пациентов, у которых монотерапия лозартаном или гидрохлоротиазидом не позволяет адекватно контролировать АД.
Применение Лозартан Плюс-Тева
препарат можно принимать независимо от приема пищи. Таблетку следует глотать целой, запивая водой.
Препарат можно назначать в сочетании с другими антигипертензивными средствами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Комбинацию лозартана и гидрохлоротиазида не применяют в качестве начальной терапии, а назначают пациентам, у которых нельзя достичь адекватного контроля АД с помощью монотерапии лозартаном или гидрохлоротиазидом.
Рекомендуется определять дозу путем подбора доз для каждого компонента препарата отдельно (для лозартана и гидрохлоротиазида). В клинически допустимых случаях целесообразность перехода от монотерапии к фиксированной комбинации следует рассматривать для пациентов, у которых отсутствует адекватный контроль за уровнем АД.
Начальная и поддерживающая доза — 50 мг лозартана калия и 12,5 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки. Для пациентов без адекватного терапевтического ответа доза комбинации может быть повышена до 100 мг лозартана калия/25 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки.
Максимальная доза — 1 таблетка 100 мг лозартана калия/25 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки. Как правило, стабильный антигипертензивный эффект достигается в течение 3–4 нед от начала лечения.
Применение у пациентов с нарушением функции почек и пациентов, находящихся на гемодиализе. Пациентам с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина — 30–50 мл/мин) коррекции начальной дозы не требуется. Пациентам, находящимся на гемодиализе, не рекомендуется принимать таблетки, содержащие лозартан и гидрохлоротиазид. Противопоказано принимать лицам с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Применение у пациентов с внутрисосудистой гиповолемией. Перед применением препарата следует сначала откорригировать внутрисосудистую гиповолемию и/или гипонатриемию.
Применение у лиц с нарушением функции печени. Препарат противопоказан пациентам с тяжелым нарушением функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Применение у пациентов пожилого возраста. Как правило, применение препарата у пациентов пожилого возраста не требует коррекции дозы.
Противопоказания
- гиперчувствительность к лозартану или к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к производным сульфаниламидов;
- резистентная к терапии гипокалиемия или гиперкальциемия;
- тяжелое нарушение функции печени: холестаз и нарушения, связанные с обструкцией желчевыводящих путей;
- симптоматическая гиперурикемия/подагра;
- тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- анурия;
- рефрактерная гипонатриемия;
- беременность и планирование беременности (см. Применение в период беременности и кормления грудью);
- кормление грудью;
- детский возраст;
- сочетанное применение препарата с лекарственными средствами, содержащими алискирен, при наличии сахарного диабета или нарушения функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
в клинических исследованиях с применением лозартана и гидрохлоротиазида не наблюдали каких-либо побочных реакций, необычных для этой комбинации веществ. Побочные реакции ограничивались ранее наблюдаемыми при применении калиевой соли лозартана и/или гидрохлоротиазида.
В контролируемых клинических исследованиях эссенциальной АГ единственным побочным явлением, связанным с применением комбинированного препарата, отмеченным с более высокой частотой на фоне приема препарата, чем при применении плацебо, являлось головокружение.
В период постмаркетингового применения наблюдали следующие побочные реакции:
со стороны нервной системы: дисгевзия;
со стороны пищеварительной системы: гепатит;
по результатам лабораторных исследований: гиперкалиемия, повышение уровня АлАТ.
Представленные ниже побочные реакции отмечали при применении действующих веществ в качестве монотерапии, и они могут возникать при применении препарата лозартан калия/гидрохлоротиазид.
Лозартан:
со стороны кровеносной и лимфатической системы: анемия, пурпура Шенлейна — Геноха, экхимозы, гемолиз, тромбоцитопения;
со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, ангионевротический отек, крапивница;
со стороны обмена веществ: анорексия, подагра;
со стороны психики: бессонница, тревожность, тревожный невроз, панический синдром, спутанность сознания, депрессия, аномальные сновидения, нарушения сна, сонливость, нарушение памяти;
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нервозность, парестезии, периферическая нейропатия, тремор, мигрень, синкопе;
со стороны органа зрения: нечеткость зрения, ощущение жжения/покалывания в глазах, конъюнктивит, снижение остроты зрения;
со стороны органа слуха и равновесия: вертиго, шум/звон в ушах;
со стороны сердца: артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, стерналгия, стенокардия, AV-блокада II степени, цереброваскулярные нарушения, инфаркт миокарда, учащенное сердцебиение, аритмия (мерцательная аритмия, синусовая брадикардия, тахикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков);
со стороны сосудов: васкулит, дозозависимые ортостатические эффекты;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, инфекции верхних дыхательных путей, заложенность носа, заболевания придаточных пазух носа, синусит, ощущение дискомфорта в глотке, фарингит, ларингит, одышка, бронхит, носовые кровотечения, ринит, застойные явления в легких;
со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, диспепсия, зубная боль, сухость во рту, метеоризм, гастрит, панкреатит, запор, кишечная непроходимость;
со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, дерматит, сухость кожи, эритема, гиперемия, фотосенсибилизация, зуд, сыпь, крапивница, повышенная потливость.
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: мышечные судороги, боль в спине, боль в ногах, миалгия, боль в руках, плечах, отек суставов, боль в коленях, костно-мышечная боль, скованность суставов, артралгия, артрит, боль в тазобедренных суставах, фибромиалгия, мышечная слабость, рабдомиолиз.
со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, почечная недостаточность, никтурия, поллакиурия, инфекции мочевыводящих путей;
со стороны репродуктивной системы: снижение либидо, эректильная дисфункция/импотенция.
общие расстройства: астения, повышенная утомляемость, боль в груди, отек лица, лихорадка, гриппоподобные симптомы, общее недомогание, отеки.
результаты лабораторных исследований: гиперкалиемия, незначительное снижение показателей гематокрита и гемоглобина, гипогликемия, незначительное повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, повышение уровня печеночных ферментов и билирубина, гипонатриемия.
Гидрохлоротиазид:
со стороны кровеносной и лимфатической систем: агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, лейкопения, пурпура, тромбоцитопения;
со стороны иммунной системы: сыпь, анафилактические реакции;
со стороны обмена веществ: анорексия, гипергликемия, гиперурикемия, гипокалиемия, гипонатриемия;
со стороны психики: бессонница;
со стороны нервной системы: головная боль;
со стороны органа зрения: транзиторная потеря четкости зрения, ксантопсия;
со стороны сосудов: некротический ангиит (васкулит, кожный васкулит);
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: респираторный дистресс-синдром, в том числе пневмония и отек легких;
со стороны пищеварительной системы: сиалоаденит, спазмы, раздражение желудка, тошнота, рвота, диарея, запор, панкреатит;
со стороны гепатобилиарной системы: желтуха (внутрипеченочный холестаз);
со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, фотосенсибилизация, токсический эпидермальный некролиз, системная красная волчанка.
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: мышечные судороги.
со стороны почек и мочевыделительной системы: глюкозурия, интерстициальный нефрит, нарушение функции почек, почечная недостаточность.
общие нарушения: лихорадка, головокружение.
Особые указания
связанные с лозартаном
Ангионевротический отек. Следует тщательно наблюдать пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе (отек лица, губ, глотки и/или языка) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Артериальная гипотензия и уменьшение внутрисосудистого объема. У пациентов с дефицитом ОЦК и/или гипонатриемией, вызванными интенсивным приемом диуретиков, ограничением потребления поваренной соли, диареей или рвотой, может развиться симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема первой дозы препарата. Эти состояния необходимо откорригировать до приема препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Нарушение электролитного баланса. Следует учитывать, что электролитный дисбаланс является распространенным явлением у пациентов с нарушением функции почек и сопутствующим сахарным диабетом или без него. Следует тщательно контролировать уровень калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у больных с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.
Не рекомендуется одновременно применять с лозартаном/гидрохлоротиазидом калийсберегающие диуретики, пищевые добавки и заменители соли, содержащие калий (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушение функции печени. Учитывая фармакокинетические данные, указывающие на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует с осторожностью принимать лозартан/гидрохлоротиазид пациентам с нарушением функции печени легкой или средней степени в анамнезе. Опыт применения лозартана для лечения больных с нарушением функции печени тяжелой степени отсутствует. Поэтому лозартан/гидрохлоротиазид противопоказан лицам с тяжелыми нарушениями функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Нарушение функции почек. Сообщалось об изменениях функции почек, связанных с угнетением РААС, в частности почечной недостаточности, у пациентов, у которых функция почек зависит от РААС, как при тяжелой сердечной недостаточности, так и наличии нарушения функции почек до начала лечения.
Как и при применении других лекарственных средств, влияющих на РААС, сообщалось о повышении уровней мочевины и креатинина в плазме крови у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Такие изменения функции почек могут иметь обратимый характер и исчезать после отмены терапии. Следует с осторожностью назначать лозартан пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
Трансплантация почки. Опыт применения препарата у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почки, отсутствует.
Первичный гиперальдостеронизм. Для пациентов с первичным гиперальдостеронизмом антигипертензивные препараты, угнетающие РААС, обычно неэффективны. Поэтому не рекомендуется назначать таблетки, содержащие лозартан калия/гидрохлоротиазид, этим больным.
ИБС и нарушения мозгового кровообращения. Как и любой антигипертензивный препарат, лозартан может вызвать значительное снижение АД у пациентов с ИБС и цереброваскулярной недостаточностью, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью (с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее), как и при применении других препаратов, воздействующих на РААС, существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности (часто ОПН).
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Следует с осторожностью назначать лозартан калия/гидрохлоротиазид пациентам со стенозом аортального или митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Этнические особенности. Известно, что ингибиторы АПФ, лозартан и другие АРА проявляют более низкую эффективность по снижению АД у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Вероятно, это обусловлено тем, что среди представителей негроидной расы с АГ преобладают лица с низкой активностью ренина.
Беременность. Лозартан нельзя назначать беременным или планирующим забеременеть женщинам. Если продолжение терапии АРА необходимо, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную гипотензивную терапию с установленным профилем безопасности относительно применения в период беременности. Если во время лечения этим лекарственным средством подтверждается беременность, его применение необходимо прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).
Двойная блокада РААС. Имеются свидетельства, что при одновременном применении ингибиторов АПФ, АРА или алискирена повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в том числе ОПН). Поэтому двойная блокада РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, АРА или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Если двойная блокада РААС является крайне необходимой, ее необходимо проводить исключительно под наблюдением специалиста с обеспечением тщательного мониторинга функции почек, водно-электролитного баланса и АД. Ингибиторы АПФ и АРА не следует одновременно назначать пациентам с диабетической нефропатией.
Связанные с гидрохлоротиазидом
Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса. Как и при применении любых антигипертензивных препаратов, у отдельных пациентов может развиваться симптоматическая артериальная гипотензия. Следует тщательно наблюдать за состоянием здоровья этих пациентов для выявления клинических признаков нарушения водно-электролитного баланса, в частности гиповолемии, гипонатриемии, гипохлоремического алкалоза, гипомагниемии или гипокалиемии, которые могут возникнуть при сопутствующей диарее или рвоте. У этих пациентов следует регулярно, через определенные периоды, контролировать уровень электролитов в плазме крови. В жаркую погоду у лиц с отеками возможно развитие гипонатриемии разведения.
Метаболические и эндокринные эффекты. Препараты группы тиазидов могут нарушать толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция доз антидиабетических препаратов, в том числе инсулина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Во время лечения тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет. Тиазидные диуретики могут снижать выведение кальция с мочой и вызывать периодическое незначительное повышение уровня кальция в плазме крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. Применение препаратов группы тиазидов следует прекратить перед проведением исследований функции паращитовидных желез.
Применение тиазидных диуретиков может спровоцировать повышение уровня ХС и ТГ в плазме крови.
Применение тиазидных диуретиков может способствовать развитию гиперурикемии и/или подагры у отдельных пациентов. Поскольку лозартан снижает уровень мочевой кислоты, при применении лозартана в комбинации с гидрохлоротиазидом отмечается снижение гиперурикемии, вызванной приемом диуретиков.
Нарушение функции печени. Следует с осторожностью применять тиазидные препараты у пациентов с нарушением функции печени или прогрессирующими заболеваниями печени, поскольку существует риск возникновения внутрипеченочного холестаза, а незначительные изменения водно-электролитного баланса могут спровоцировать развитие печеночной комы.
Лозартан калия/гидрохлоротиазид противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Другие предостережения. У пациентов, принимающих тиазидные диуретики, реакции гиперчувствительности могут возникать даже при отсутствии симптомов аллергии или БА в анамнезе. Сообщалось об обострении или прогрессировании системной красной волчанки на фоне приема тиазидов.
Связанные со вспомогательными веществами. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы и лактозы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. АРА. Применение АРА в период беременности противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния АРА при их применении в I триместр беременности недостаточно изучены и не исключают повышенного риска тератогенности. Пациентки, планирующие беременность, должны быть переведены на лечение альтернативными антигипертензивными препаратами с установленным профилем безопасности в случае их применения в период беременности. В случае наступления беременности лечение АРА следует немедленно прекратить и при необходимости начать альтернативную терапию. Установлено, что применение АРА во II и III триместр беременности способствует усилению фетотоксичности (ухудшение функции почек, маловодие, замедление оссификации костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия). Если АРА принимали со II триместра беременности, необходимо выполнить УЗИ почек и состояния костей черепа новорожденного.
Младенцы, матери которых получали лечение АРА в период беременности, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением из-за риска возникновения артериальной гипотензии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности ограничен, особенно в I триместр. Исследования на животных также ограничены. Известно, что гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Учитывая фармакологический механизм действия гидрохлоротиазида, его применение во II и III триместр беременности может негативно повлиять на фетоплацентарное кровоснабжение и приводить к возникновению у плода и новорожденного таких нарушений, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения.
Гидрохлоротиазид не следует применять при отеках у беременных, АГ беременных или преэклампсии, поскольку такое применение связано с риском уменьшения объема плазмы крови и развития гипоперфузии плаценты без всякого полезного влияния на течение заболевания. Гидрохлоротиазид не следует применять для лечения при эссенциальной АГ у беременных.
Кормление грудью. Применение лозартана калия/гидрохлоротиазида в период кормления грудью противопоказано.
В случае необходимости лечения следует прекратить кормление грудью. В период кормления грудью следует принимать другой препарат с установленным профилем безопасности.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата лозартан калия/гидрохлоротиазид у детей не установлены, применение у детей противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами не проводили. Однако пациентам, планирующим управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, следует помнить, что на фоне терапии данным препаратом иногда могут возникать головокружение или сонливость, в частности в начале лечения и при повышении дозы.
Взаимодействия
лозартан. Сообщалось, что применение рифампицина и флуконазола снижают концентрацию активного метаболита лозартана в плазме крови. Клинические последствия такого взаимодействия не изучены.
Как и при применении других лекарственных средств, блокирующих ангиотензин II или его эффекты, одновременное применение с калийсберегающими диуретиками (например спиронолактоном, триамтереном, амилоридом), добавками или заменителями поваренной соли, содержащими калий, может привести к повышению концентрации калия в плазме крови. Одновременное применение этих комбинаций не рекомендуется.
Как и при применении других лекарственных средств, влияющих на выведение натрия из организма, возможно уменьшение скорости выведения лития. Следовательно, необходимо тщательно контролировать уровень лития в плазме крови в случае необходимости одновременного применения солей лития с АРА.
При применении АРА в сочетании с НПВП (например селективными ингибиторами ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислотой в противовоспалительных дозах) и неселективными НПВП возможно ослабление антигипертензивного действия. Одновременное применение АРА или диуретиков и НПВП может привести к повышению риска ухудшения функции почек с развитием ОПН и повышению уровня калия, особенно у больных с существующими до начала терапии нарушениями функции почек. Лицам пожилого возраста следует с осторожностью принимать вышеуказанную комбинацию препаратов. Необходимо обеспечить надлежащую гидратацию пациентов и контролировать функцию почек после начала комбинированной терапии и периодически в дальнейшем.
У отдельных пациентов с нарушением функции почек, получающих лечение НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2, одновременное применение АРА может привести к еще большему ухудшению функции почек. Этот эффект обычно носит обратимый характер.
Результаты клинического исследования показали, что двойная блокада РААС при одновременном применении ингибиторов АПФ, АРА или алискирена связана с повышением частоты возникновения побочных явлений, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и ухудшение функции почек (в том числе ОПН), по сравнению с монотерапией любым блокатором РААС.
При одновременном применении с такими препаратами, как трициклические антидепрессанты, нейролептики, баклофен, амифостин, основное или побочное действие которых заключается в снижении АД, повышается риск развития артериальной гипотензии.
Гидрохлоротиазид. При одновременном применении с тиазидными диуретиками возможно возникновение нижеприведенных взаимодействий.
Алкоголь, барбитураты, наркотические средства или антидепрессанты. Возможно усиление ортостатической гипотензии.
Противодиабетические препараты (пероральные или инсулин). Препараты группы тиазидов способны нарушать толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических препаратов. Следует с осторожностью применять метформин из-за риска развития лактоацидоза из-за возможной функциональной почечной недостаточности, связанной с гидрохлоротиазидом.
Другие антигипертензивные препараты. Аддитивный эффект.
Холестирамин и колестипол. Всасывание гидрохлоротиазида ухудшается под действием анионообменных смол. Однократные дозы холестирамина или колестипола связывают гидрохлоротиазид и уменьшают его всасывание в ЖКТ примерно на 85 и 43% соответственно.
Кортикостероиды, АКТГ. Усиление электролитного дисбаланса, в частности возникновение гипокалиемии.
Прессорные амины (например адреналин). Возможно снижение эффективности прессорных аминов, однако не столь существенное, чтобы прекращать их применение.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Возможно усиление действия миорелаксантов.
Препараты лития. Диуретики уменьшают почечный клиренс лития и дополнительно повышают риск интоксикации литием. Одновременное их применение не рекомендуется.
Препараты, применяемые для лечения при подагре (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может возникнуть необходимость коррекции дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови. Может потребоваться повышение дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидов частота реакций гиперчувствительности к аллопуринолу может повышаться.
Антихолинергические препараты (например атропин, бипериден). Из-за ослабления моторики ЖКТ и снижения скорости эвакуации содержимого желудка биодоступность тиазидных диуретиков повышается.
Цитотоксические препараты (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазидные диуретики могут снижать выведение цитотоксических лекарственных средств из организма почками и усиливать их миелосупрессивные эффекты.
Салицилаты. При применении салицилатов в высоких дозах под действием гидрохлоротиазида возможно усиление их токсического влияния на ЦНС.
Метилдопа. Сообщалось об отдельных случаях возникновения гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.
Циклоспорин. При сочетанном применении циклоспорина возможно повышение риска развития гиперурикемии и осложнений, напоминающих подагру.
Гликозиды наперстянки. Гипокалиемия или гипомагниемия, которые возникают в результате лечения тиазидными препаратами, могут обусловливать развитие сердечной аритмии, обусловленной применением препаратов наперстянки.
Лекарственные средства, на эффективность которых влияет изменение уровня калия в плазме крови. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови и ЭКГ-обследование, если лозартан калия/гидрохлоротиазид применяют одновременно с препаратами, на эффективность которых влияют изменения уровня калия в плазме крови (такими как гликозиды наперстянки и антиаритмические средства), либо с нижеуказанными препаратами, индуцирующими возникновение полиморфной желудочковой тахикардии по типу пируэт, в том числе некоторыми антиаритмическими препаратами, поскольку гипокалиемия является фактором, способствующим развитию желудочковой тахикардии по типу пируэт:
- антиаритмические средства Iа класса (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства III класса (например амиодарон, соталол, дофетилида, ибутилид);
- отдельные нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульприд, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие лекарственные средства (например, бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).
Соли кальция. Тиазидные диуретики могут повышать уровень кальция в плазме крови за счет уменьшения его экскреции из организма. В случае необходимости назначения пищевых добавок, содержащих кальций, следует проконтролировать и скорригировать уровень кальция в плазме крови.
Влияние на результаты лабораторных исследований. Поскольку тиазиды влияют на метаболизм кальция, они могут воздействовать на результаты оценки функции паращитовидных желез.
Карбамазепин. Риск развития симптоматической гипонатриемии. Следует проводить клинический и биологический мониторинг.
Йодосодержащие контрастные препараты. В случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН, особенно при применении йодосодержащих препаратов в высоких дозах.
Перед введением таких средств необходимо восстановить объем жидкости в организме пациента.
Амфотерицин В (для парентерального применения), стимулирующие слабительные средства или глицирризин (из корня солодки). Гидрохлоротиазид может нарушать электролитный баланс, в частности вызывать гипокалиемию.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск возникновения гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диазоксида.
Амантадин. Тиазидные диуретики, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск развития побочных эффектов амантадина.
Передозировка
данные в отношении специфического лечения при передозировке препарата отсутствуют. При необходимости проводят симптоматическое и поддерживающее лечение. В случае передозировки терапию следует прекратить, а за состоянием здоровья пациента наблюдать. Если препарат принят недавно, требуется вызвать рвоту и принять меры, направленные на устранение дегидратации, нарушений электролитного баланса, печеночной комы и артериальной гипотензии в соответствии с общепринятыми стандартами лечения.
Лозартан. Данные о передозировке лозартана у человека ограничены. Наиболее вероятными симптомами передозировки являются артериальная гипотензия и тахикардия. Брадикардия может развиться как следствие парасимпатической (вагусной) стимуляции. В случае симптоматической артериальной гипотензии показана поддерживающая терапия. Лозартан и его активный метаболит не удаляется из организма путем гемодиализа.
Гидрохлоротиазид. Часто симптомы передозировки наблюдаются вследствие дефицита электролитов (гипокалиемии, гипохлоремии, гипонатриемии) и дегидратации из-за полиурии.
При одновременном применении препаратов наперстянки гипокалиемия может способствовать обострению сердечной аритмии. Гидрохлоротиазид удаляется путем гемодиализа, однако степень элиминации не установлена.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.