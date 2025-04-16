Киев
Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)

Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
128,82 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
228,51 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
252,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
258,51 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
95,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
155,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
127,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
143,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
172,77
Экономия при брони: -11,58 грн
161,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
152,64
Экономия при брони: -5,93 грн
146,71 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
153,98
Экономия при брони: -7,27 грн
146,71 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
137,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 15/3
75.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
259,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
142,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
136,56 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
238,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
155,36
Экономия при брони: -6,11 грн
149,25 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
273,11
Экономия при брони: -10,73 грн
262,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
152,59
Экономия при брони: -5,43 грн
147,16 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
272,06
Экономия при брони: -9,68 грн
262,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
273,69
Экономия при брони: -11,31 грн
262,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
151,17
Экономия при брони: -8,64 грн
142,53 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
278,28
Экономия при брони: -15,90 грн
262,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
165,41
Экономия при брони: -7,20 грн
158,21 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
274,33
Экономия при брони: -11,95 грн
262,38 грн
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