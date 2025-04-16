Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
172,77
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
152,64
Экономия при брони: -5,93 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
153,98
Экономия при брони: -7,27 грн
Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Южное, просп. Мира, 15/3
75.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
155,36
Экономия при брони: -6,11 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
273,11
Экономия при брони: -10,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
152,59
Экономия при брони: -5,43 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
272,06
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
273,69
Экономия при брони: -11,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
151,17
Экономия при брони: -8,64 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
278,28
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №30
Тева Украина
165,41
Экономия при брони: -7,20 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг блистер №30
Тева Украина
274,33
Экономия при брони: -11,95 грн